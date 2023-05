Defensoria do Paraná amplia e unifica atendimento online para 73 municípios do estado

Moradores(as) dos 73 municípios abrangidos pelas 30 comarcas onde a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) já está presente podem, desde o último dia 16, realizar o primeiro atendimento sem sair de casa por uma plataforma online.

A plataforma Luna agora abrange o atendimento de todas as sedes, na capital e no interior. Desde janeiro, a população de Curitiba, São José do Pinhais e do Litoral já contava com a possibilidade de fazer o atendimento remoto por esse sistema, que além de realizar o primeiro atendimento, também permite que usuários(as) façam o acompanhamento online.

O atendimento presencial continua acontecendo sempre que a pessoa o desejar, ou seja, ela pode comparecer pessoalmente à sede central da instituição, no centro de Curitiba, ou às sedes da Defensoria espalhadas pelo litoral, região metropolitana e interior do estado, para conversar pessoalmente com as equipes e buscar o primeiro atendimento. No entanto, quem desejar fazer o atendimento online pode fazê-lo em um sistema que é o mesmo para todo o estado, e que concentra todas as informações em um só lugar.

“A ampliação da plataforma Luna para todas as regiões onde está a Defensoria era uma necessidade que estávamos planejando concretizar. Como funcionou muito bem na região de Curitiba e no Litoral, a ampliação aconteceu naturalmente para atender à demanda da população que mais precisa”, afirmou o coordenador da Assessoria de Projetos Especiais, defensor público Matheus Munhoz, que coordena o atendimento pelo portal. Entre os dias 9 de janeiro e 15 de maio deste ano, a plataforma Luna realizou 3.440 atendimentos online.

A plataforma Luna é um instrumento da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) da DPE-PR , e representa a consolidação da ampliação dos serviços da instituição, que começou com a criação da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC).

Pela Luna, é possível realizar todo o primeiro atendimento, como é chamada a fase inicial do serviço, quando há o primeiro contato entre usuário(a) e equipes da Defensoria. É neste momento que a pessoa realiza um cadastro, declara a sua renda, entrega seus documentos pessoais, como RG e CPF, e marca, então, outra data para conversar com o setor especializado que atenderá seu caso – por exemplo, se o caso envolver divórcio, será marcado um atendimento na Área de Família. Quem preferir pode continuar a fazer esse primeiro atendimento presencialmente.

“É importante lembrar que fazer o primeiro atendimento online é muito mais ágil, facilita para o usuário ou usuária, principalmente porque dali ele ou ela já sai com o agendamento no setor feito”, comentou Munhoz. Em caso de necessidade, ao verificar o cadastro do novo usuário ou usuária, a equipe da CRC liga para a pessoa para preencher lacunas nas informações.

Como chegar até a Luna no site da Defensoria

Para acessar a plataforma, a pessoa pode acessar o site da Defensoria e clicar em um ícone em formato de calendário que aparece no lado direito da tela.

Ao clicar no ícone, a pessoa é direcionada para uma página que pergunta a ela se ela deseja realizar atendimento pessoal ou remoto.

Caso ela escolha o online, seja direcionada para a plataforma Luna. Já na tela inicial, ela pode consultar um manual sobre como fazer esse atendimento online, caso seja a primeira vez que faz esse tipo de atendimento.