Três pessoas morrem em dois acidentes na BR-277, em Paranaguá

Imagem pouco antes de o caminhão bater e arrastar a moto com o casal | GCMP

Por volta das 16h30 desta segunda-feira, um casal que estava em uma motocicleta pela BR-277 foi atingido por trás por um caminhão, na altura do km 5, nas proximidades do Jardim Samambaia, na área urbana de Paranaguá.

O condutor da moto, Paulo Sergio Gonçalves da Rocha, de 51 anos, morreu na hora. Sua esposa, Mirian Rodrigues Campos, de 44 anos, que estava na garupa, chegou a ser atendida pela equipe do Samu, que realizou procedimentos de reanimação, mas não resistiu.

Segundo as primeiras informações, o motorista do caminhão teria parado logo em seguida, mas depois seguiu em frente e não foi localizado.

Por volta das 19h30, um caminhão bi-trem, carregado com farelo de soja, tombou na rodovia, na altura do km 15, e o motorista morreu no local. Uma mulher e uma criança que estavam na cabine ficaram feridas e foram socorridas. A rodovia ficou interditada e teve uma faixa liberada somente às 21h.

Imagens de câmera da Guarda Civil Municipal de Paranaguá, registraram o exato momento em que Mirian Rodrigues Campos, de 44 anos, e seu marido Paulo Sergio Gonçalves da Rosa, de 51 anos, foram atingidos pelo caminhão enquanto trafegavam pela BR-277, no sentido Porto de Paranaguá.