Ponte de Guaratuba é tema de debate no Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná promoverá, na próxima terça-feira (30), um painel de referência sobre a licitação para a construção da ponte sobre a baía de Guaratuba. O debate contará com a participação de representantes das principais instituições envolvidas no tema e de engenheiros do próprio TCE.

O painel abordará aspectos sobre a exigência de capacidade operacional e técnica do contratado para executar a obra, prevista no Edital de Concorrência com Regime de Contratação Integrada nº 1/22, lançado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná.

A abertura do painel será feita pelo presidente Fernando Guimarães, seguido pelo conselheiro Maurício Requião, relator de Representação da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) sobre esse contrato; e os demais conselheiros presentes.

Além do DER, foram convidados painelistas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil), da Casa Civil, do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná (Senge-PR) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). Os servidores do TCE com formação em Engenharia também participarão do painel.

O evento presencial será realizado das 9h às 12h, no Auditório do Tribunal (6º andar do Edifício-Anexo).

Interessados poderão acompanhar o evento pelo canal do Tribunal no Youtube: https://www.youtube.com/TCEPR.