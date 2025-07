Guaratuba e Matinhos recebem ambulâncias do Samu Curitiba

Foto: Fernando Ogura / Secom Curitiba

A Prefeitura de Curitiba informou que foi oficializada nesta sexta-feira (4) a cessão de uso de três ambulâncias da frota reserva do Samu da capital para reforçar o atendimento de urgência e emergência nos municípios do Litoral.

A iniciativa foi viabilizada graças à recente renovação da frota do Samu Curitiba. A capital recebeu 20 novas ambulâncias do Ministério da Saúde no início desta semana. Em 2024, outras 24 ambulâncias haviam sido entregues, adquiridas com emendas da deputada estadual Márcia Huçulak (PSD), que, segundo a prefeitura, também intermediou a atual cessão.

A solenidade ocorreu no estacionamento da prefeitura, com a presença dos prefeitos Eduardo Pimentel Curitiba), Mauricio Lense (Guaratuba) e Eduardo Dalmora (Matinhos), e autoridades da área da saúde.

Duas ambulâncias (uma básica e outra de suporte avançado com UTI) foram destinadas ao município de Guaratuba e uma terceira (de suporte avançado com UTI) será sediada em Matinhos, para atender, além de Matinhos, também Pontal do Paraná, Antonina e Morretes. A cessão tem validade de um ano.

A secretária municipal da Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak, reforçou que o apoio é possível graças à organização e capacidade de resposta da rede de saúde da capital. E enfatizou a necessidade de sempre se buscar o melhor para a população, considerando o sistema de saúde como rede. “O SUS é único e universal. Cabe a todos nos apoiarmos para levar o melhor serviço à população”, disse.

No início deste ano, a Prefeitura de Curitiba já havia enviado duas ambulâncias para Guaratuba e outras três para Matinhos, além de 5,5 mil unidades de medicamentos e materiais de saúde para Matinhos.

Maurício Lense também anunciou as novas ambulâncias, nas redes sociais e agradeceu ao prefeito de Curitiba, à secretária de Saúde da capital e à deputada Márcia Huçulak, que intermediou a cessão. “Nunca nossas cidade teve uma ambulância tão moderna e com capacidade de suporte avançado, um reforço essencial para salvar vidas do nosso povo”, disse, se referindo à ambulância Alfa.