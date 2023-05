Instrutoras do tiro com arco de Pontal são escolhidas para treinamento de nível nacional

Aconteceu entre os dias 18 e 22 de maio a 2ª Clínica Brasil Arco de Desenvolvimento Esportivo, uma das oito modalidades escolhidas para receber recursos do Programa de Desenvolvimento do Esporte Feminino do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

A Federação de Tiro com Arco do Paraná indicou para esta etapa duas instrutoras de Pontal do Paraná, Junior Bratti e Poliane Cristina Barretto, que participaram da clínica em total imersão na modalidade, sendo hospedadas nas dependências do Centro de Treinamento de Tiro com Arco da Confederação Brasileira de Tiro com Arco em Maricá – RJ.

O presidente da Federação de Tiro com Arco do Paraná (Fetap), Ordálio Frizzo, ressaltou a importância do treinamento para os instrutores pontalenses. “Foram dias intensos com muitas palestras atividades de desenvolvimento de instrutores e técnicos, acompanhado de muita prática e acompanhamento de atletas. As instrutoras puderam interagir com técnicos de grande experiência no tiro com arco e com atletas das categorias de base, trazendo consigo um grande volume de novos conhecimentos que serão aplicados no desenvolvimento dos atletas na Escola de Tiro com Arco do município de Pontal do Paraná”, disse o presidente.