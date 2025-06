Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná começa nesta quinta

De quinta-feira (26) a domingo (29), acontece no Centro de Eventos Marissol o 4º Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná, a versão litorânea das festas juninas, com danças e comidas típicas desta época em um evento à beira-mar.

Na quinta, o primeiro show é com o cantor Kauan Henrique, às 19h, seguido do show com Dom Caiçara às 21h30.

Na sexta (27), a partir das 19h, o público acompanha apresentações culturais com grupos locais de dança, carimbó, quadrilha, forró e muito mais.

A abertura oficial do evento, com presença das autoridades, acontece na sexta-feira às 20h30.

Logo depois, tem show com Marca de Galpão (21h) e Forró de Maravilha (23h).

No fim de semana, a festa continua com a participação dos alunos das rede pública municipal.

Sábado (28) e domingo (29), a partir das 14h30, as escolas e CMEIs sobem ao palco com apresentações preparadas especialmente para o evento.

E não para por aí:

Sábado (28) às 21h, tem o tão esperado show nacional com Bonde do Forró.

Domingo (29), o público poderá aproveitar um delicioso almoço com costela fogo de chão e a cambira, prato típico da cidade, acompanhado do show do grupo Mandicuera, a partir das 12h.

Para as crianças, tem diversão garantida com brincadeiras típicas como pescaria, boca do palhaço e outros atrativos todos os dias da festa.

O Centro de Eventos Marissol fica na Avenida Sete de Setembro, 1661, no Balneário Marissol.