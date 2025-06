Pontal do Paraná informa horários atualizados do transporte coletivo

A Secretaria de Projetos e Planejamento Urbano da Prefeitura de Pontal do Paraná informa os horários atualizados do transporte coletivo. O sistema é operado pela empresa Oceânica Sul e atende todas as regiões do município, inclusive áreas mais afastadas como Tabuleiro, Guaraguaçu e Km 10.

De acordo com a atualização mais recente, o transporte público funciona com:

• 30 horários nos dias úteis (segunda a sexta);

• 27 horários aos sábados;

• 17 horários aos domingos e feriados.

Tarifas reduzidas continuam as mesmas:

• R$ 3,00 de segunda a sexta-feira

• R$ 2,00 aos sábados, domingos e feriados