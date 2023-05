Guaraprev promove concurso público com quatro vagas

Nesta sexta-feira (26), foi publicado no portal da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) o Edital 001/2023 (e anexos) do concurso público para preenchimento de vagas no Guaraprev, que cuida da Previdência Social dos Servidores da Prefeitura de Guaratuba.

As inscrições do concurso iniciam no dia 1º de junho e se encerram no dia 25 de junho de 2023. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site oficial da UNIOESTE/COGEPS, mediante o preenchimento on-line de formulário próprio, disponível no site de concurso da Unioeste.

Os salários vão de R$1.320 para servente de limpeza (cadastro de reserva) e chegam até R$ 7.440 para cargo de advogado (1 vaga). Há também vagas para o cargo de técnico administrativo (1 vaga + cadastro de reserva) , contador (1 vaga) e analista previdenciário (1 vaga).

O valor da taxa da inscrição é de R$ 50,00 para cargo de nível fundamental, R$ 80,00 para cargo de nível médio e de R$ 120,00 para cargo de nível superior.

Acesse o edital para mais informações do Edital 001/2023