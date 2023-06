Bodyboarder pontalense é vice-campeão na 1º etapa do mundial

Na manhã deste domingo (28), o atleta Roger Fusculin, que é local do balneário Ipanema, foi vice-campeão da 1º etapa do Campeonato Mundial de Bodyboarding na categoria Pró-Junior, realizado no Chile.

Foi uma disputa intensa e acirrada na final da categoria nas ondas de Antofagasta, onde Roger Fusculin enfrentou o peruano Micheel Yancee. No início da bateria, Roger aproveitou bem as ondas, conseguindo realizar manobras e sair na frente na pontuação. Manteve a liderança até metade da prova, quando Yancee conseguiu uma nota 8.0 em uma direita improvável.

No final foi cumprimentar o peruano pela vitória, dando exemplo de humildade.

A próxima disputa que fará é a etapa do Campeonato Brasileiro no Espírito Santo, entre os dias 15 e 18/06.

As etapas seguintes do Mundial de Bodyboarding acontecerão nas seguintes localidades e datas:

Oahu no Hawaii, entre os dias 24 e 25/06.

Kauai no Hawaii, entre os dias 20 e 23/07.

Ilhas Maldivas, entre os dias 03 e 12/08.

La Salie na França, entre os dias 23 e 25/08.

Sintra em Portugal, entre os dias 06 e 10/09.

Walker Bay na África do Sul entre os dias 15 e 25/09.

Agadir no Marrocos, entre os dias 29/09 e 08/10.

Final será nas Ilhas Canárias, entre os dias 12 e 27/10/23.

Roger participa do programa “Auxílio Atleta” da Prefeitura de Pontal do Paraná e compete neste esporte desde os 9 anos de idade, onde já coleciona títulos, veja: