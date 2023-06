Prefeitura de Matinhos e UFPR Litoral firmam convênio para contraturno escolar

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, e a diretora do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná, Elisiani Tiepolo, assinaram nesta terça-feira (30) um termo de cooperação para projetos de contraturno escolar. O ato teve a presença do secretário de Educação, Mário Braga, e da primeira-dama, Regina Viana.

De acordo com o prefeito, nunca houve uma parceria desta natureza com a Universidade Federal do Paraná em Matinhos, desde que começou o funcionamento da instituição na cidade, em 2005.

As conversas tiveram início em março, quando o chefe do Executivo e a equipe da Secretaria de Educação foram até a UFPR para tratar o assunto com a diretoria da Universidade. Na ocasião, foram levantadas as questões de espaço e infraestrutura para que os processos de contraturno escolar fossem reativados. Além disso, a equipe de Educação do Município foi guiada em uma visita às instalações da Universidade.

As parcerias entre a universidade e prefeitura já vem oferecendo vários benefícios aos servidores municipais e à população, informa a prefeitura. Entre elas, o PCA (Programa de Capacitação Avançada) que já atende 60 docentes da Rede Municipal; Cursinho Solidário, com preparação para adolescentes do município para o ingresso na universidade; PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência); Residência Pedagógica; Atividades Culturais e de formação aos alunos de Licenciatura em Artes, na Caixa Preta; Projeto de Horta nas Escolas, entre outras que estão em construção, com os diversos setores da administração.

Recentemente, município e UFPR Litoral iniciaram uma parceria para a Escolinha de Triathlon – Formando Campeões. Iniciativa do triatleta olímpico paranaense Juraci Moreira, o projeto busca a formação de triatletas em nossa cidade. Atualmente, 50 crianças da cidade participam da formação.

Também no gabinete nesta terça, foi assinado pelo prefeito um convênio junto ao Sebrae. Por meio desta parceria, alunos de 1° ao 5° ano terão materiais e aulas de Educação Empreendedora, assim como os professores do município terão subsídio para trabalhar esse tema em sala de aula.

Ainda estiveram no ato de assinatura o chefe de Gabinete, Carlos Valderi; o diretor de Educação, Alzino Neto; e a diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Juliana Niesborski.

