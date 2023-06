Matinhos terá 10 dias de festa para comemorar 56 anos

Matinhos organiza uma extensa programação nos 56 anos de fundação da cidade, comemorados no dia 12 de junho.

São diversos shows de artistas nacionais e com talentos locais que começam neste sábado (3). Também terá circo e apresentações artísticas, além de barracas com gastronomia e outros atrativos.

Confira a programação dos shows:

03/06 Sábado – Trio Parada Dura

04/06 Domingo – Roupa Nova

05/06 Segunda-feira – Álvaro e Daniel

06/06 Terça-feira – Israel Salazar

07/06 Quarta-feira – Grupo Talagaço

08/06 Quinta-feira – Jeito Moleque

09/06 Sexa-feira – Alexandre Pires

10/06 Sábado – Jeann e Julio

11/06 Domingo – Munhoz e Mariano

12/06 Segunda-feira – Artistas locais

Todos os shows serão abertos por apresentações de artistas locais. Durante todos os dias, haverá circo com quatro apresentações diárias, a partir das 13h30 – a tenda do circo comporta 1.000 pessoas por espetáculo.

No dia 11, uma das atrações será a Corrida dos Namorados, a partir das 9h, na Avenida Atlântica.

E no dia 12 (segunda-feira), aniversário da cidade, acontece o evento cívico, com a presença de autoridades. O evento está marcado para ter início às 8h.

A retirada dos ingressos para os shows teve início nesta quinta-feira (1º), na Arena Vicente Gurski. Foram liberados os ingressos para as apresentações do Trio Parada Dura (sábado, 3) e do grupo Roupa Nova (domingo, 4).

Importante lembrar que a retirada das entradas é somente presencial, sendo permitidos dois ingressos por CPF. As datas para retirar ingressos dos outros shows poderão ser consultadas nas imagens.

Para a população e os visitantes aproveitarem tão extensa programação, a prefeitura lançou o guia com respostas às perguntas mais frequentes de quem quer aproveitar toda a festa: horário de início dos shows, onde e quando retirar as pulseirinhas, horário do circo e outros.