“Festival UFPR na Praia – Pegue essa Onda!” apresenta cursos no Litoral

A Universidade Federal do Paraná promoverá o I Festival UFPR na Praia – Pegue essa Onda! Será no dia 25 de junho, um domingo, das 9h às 17h, no Setor Litoral, em Matinhos.

Haverá estandes dos 17 cursos de graduação das duas unidades (Setor Litoral e Centro de Estudos do Mar), visita guiada pelos espaços (Laboratórios e Biblioteca), projetos, orientações e inscrições para o vestibular, além de gastronomia, música, dança, teatro, exposições e muito mais.

O público-alvo são estudantes do Ensino Médio, mas todos os interessados podem participar. O vestibular 2024 da UFPR apresenta 504 vagas no Litoral: 344 em 12 cursos em Matinhos e 160 vagas nos 5 cursos do Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná.

As inscrições do vestibular abriram no dia 1º de junho e vão até o dia 23 de agosto. Na hora da inscrição o aluno vai poder optar entre 11 cidades para fazer as provas da primeira etapa. Entre elas, Paranaguá e Matinhos e ainda Joinville, em Santa Catarina.

Metade das vagas é para estudantes de escolas públicas (com cotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência) e a outra metade para ampla concorrência.