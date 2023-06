Matinhos comemora 56 anos e vive temporada fora de época

Fotos: Prefeitura de Matinhos

A festa de comemoração do aniversário de Matinhos emendou com o feriado prolongado de Corpus Christi e a cidade vive clima de temporada 30 dias antes das férias de julho. No dia 12/06, o município completa 56 anos de emancipação política, com boas razões para festejar.

Para o Governo do Estado, o destaque dos investimentos é a obra da orla está quase 80% concluída. O governo destinou mais R$ 300 milhões para o alargamento da faixa de areia da praia e obras de drenagem e urbanismo. O governo estadual também está duplicando a Avenida JK (trecho urbano da PR-412). As melhorias impactam no turismo, na economia da cidade e no meio ambiente.

“As obras em Matinhos alavancaram uma série de investimentos no litoral que valorizam o turismo como atividade econômica e se destacam num momento decisivo para o turismo do Paraná”, disse o secretário de Turismo, Marcio Nunes, elencando diversas obras futuras, como as duplicações das rodovias que ligam Matinhos à Pontal do Paraná e Garuva a Guaratuba, a Ponte de Guaratuba e o Binário de Pontal.

Nunes enfatiza que o governo estadual fez investimentos para melhorar a cidade tanto para visitantes quanto para os moradores. “Obras que melhoram a infraestrutura, dão mais segurança para os turistas e aquecem a economia, gerando emprego e renda. É dessa forma que enxergamos o turismo, uma mola propulsora da economia”.

Aquecimento da economia – Na avaliação do governo, os investimentos deram outro ânimo aos moradores e poder público de Matinhos que viram triplicar o público em relação às comemorações de aniversário do ano passado. Diante das perspectivas positivas, a cidade aumentou os dias de festa e investiu nos shows que estão atraindo paranaenses e visitantes de outros estados.

A programação começou no dia 3 e encerra na segunda-feira (12). São dez dias de shows com artistas de renome nacional para um público eclético. Tem atrações para os universos gospel e católico; espetáculo circense e eventos esportivos, tudo com entrada franca.

De acordo com os organizadores, os shows estão com a lotação máxima permitida na arena montada na rotatória da Avenida Curitiba, área central de Matinhos. Para não ficar ninguém de fora, foi montado um telão na área externa. O circo tem quatro espetáculos diários com capacidade de mil pessoas cada, todos esgotados diariamente.

No domingo, véspera do aniversário do município, 630 pessoas de diversos estados brasileiros participam a Corrida dos Namorados. As inscrições encerraram com menos de quatro dias da abertura. “É Dia dos Namorados e de Matinhos, a ‘Namoradinha do Paraná’ e o evento chamou a atenção de quem se programou para passar o feriadão no nosso litoral”, comemorou o secretário municipal de Turismo, José Luiz Leal.

Sobre a programação de dez dias, ele observou que isso reflete o momento atual do município, que recebeu obras importantes e o investimento por parte do governo estadual, provocando uma transformação na infraestrutura do litoral fazendo com que Matinhos começasse a ser vista de outra maneira.

“Infraestrutura é fundamental, mas a gente precisa caminhar junto e apresentar atrações condizentes com a estrutura disponível. O turismo precisa disso para atrair olhares e desenvolver a cidade economicamente”, disse Leal, ressaltando que as vendas em todo o entorno do evento é feita por ambulantes para aquecer a economia local.

Programação – A festa de aniversário da cidade é o start da temporada de inverno, que inicia oficialmente com as férias de julho. Para saber mais e aproveitar o feriadão, veja a programação, com horários e locais para a retirada dos ingressos dos shows que acontecem até domingo.

08/06 Quinta-feira – Jeito Moleque

09/06 Sexa-feira – Alexandre Pires

10/06 Sábado – Jeann e Julio

11/06 Domingo – Munhoz e Mariano

12/06 Segunda-feira – Artistas locais

Todos as apresentações são gratuitas. Confira as datas para retirada de ingresso.