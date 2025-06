Pico de Matinhos recebe a 2ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador

Acontece neste final de semana (28 e 29) no Pico de Matinhos a 2ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2025.

O evento reúne atletas de diversas idades e categorias: 50+, 40+, Master 35, Open Masculino e Feminino, Universitário, Curitiba, Sub18, Sub16, Sub14 e Sub12, com premiação em troféus e kits para os quatro primeiros colocados de cada uma.

O campeonato é realizado pela Federação Paranaense de Surf, Oceam(Organização Centralizadora de Esportes Aquaticos de Matinhos) e AsMinaParafina. A etapa foi incluída nas comemorações dos 58 anos de emancipação do município e tem apoio da Prefeitura e do Governo do Estado.

A competição será transmitida ao vivo pelo canal da Federação Paranaense de Surf no YouTube