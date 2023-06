Mais de 200 ambulantes trabalharam na Festa de 56 anos de Matinhos

A Prefeitura de Matinhos divulgou um importante resultado dos 10 dias da festa de aniversário do Município: mais de 200 ambulantes cadastrados pela Prefeitura trabalharam no entorno da Arena de Eventos.

Os shows com atrações nacionais atraíram turistas e moradores das cidades vizinhas e movimentaram o comércio da cidade durante esta baixa temporada. O último final de semana antes da data do aniversário – 12 de junho, segunda-feira – coincidiu com o feriadão de Corpus Christi, trazendo ainda mais visitantes.

“O desenvolvimento econômico de Matinhos foi uma das primeiras preocupações da atual administração, desde os primeiros planejamentos da festa que comemorou os 56 anos de emancipação política da cidade – de 3 a 12 de junho”, afirma a Prefeitura. Dias antes, no final de maio, o Departamento de Fiscalização sorteou espaços cobertos por tendas, capazes de abrigar dois ambulantes nos mais de 40 espaços disponibilizados.

No final de maio, o Departamento de Comunicação da Prefeitura, transmitiu em live nas redes sociais, com presença dos ambulantes, sorteio que distribuiu posição de cada um nas tendas disponíveis.

Ao todo, são mais de 700 ambulantes cadastrados, habilitados para trabalhar no município. Em situações especiais, como na Operação Verão e eventos de grande porte, como o dos festejos de aniversário, o prefeito Zé da Ecler orienta para que o Departamento de Fiscalização dê prioridade aos ambulantes comprovadamente moradores em Matinhos. Além das tendas, a Prefeitura ainda disponibiliza energia elétrica.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Paulo Sozo, promete novidades no decorrer do ano, que devem ajudar ainda mais o trabalho ambulante na cidade.

Fonte e fotos: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos