Prefeitura de Matinhos prossegue com limpeza de canais

Prefeitura de Matinhos prossegue com limpeza de canais

A Secretaria de Meio Ambiente de Matinhos informa que segue com a limpeza dos canais de drenagem das águas pluviais. Nesta terça-feira (14), foi realizado o serviço no canal de Caiobá, na rua Alvorada. A ação é parte da iniciativa contínua de desobstrução dos canais urbanos da cidade para evitar enchentes.

Com máquinas e equipamentos a postos, a equipe da Secretaria trabalha para remover detritos e resíduos acumulados no canal. De acordo com o secretário, Sérgio Cioli, a limpeza de canais é uma medida preventiva essencial.

Além do canal de Caiobá, equipes atuam em diferentes frentes para garantir a eficiência e a abrangência dos serviços de limpeza de canais.

A Secretaria de Meio Ambiente ressalta que a população também pode colaborar com esses esforços, evitando o descarte irregular de lixo e resíduos sólidos nos canais e rios da cidade.