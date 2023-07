Prefeitura de Matinhos destaca respeito à diversidade na 1ª Transpirar

Aconteceu no último sábado (1º) a 1ª Corrida pela Diversidade – Transpirar, destaca o site oficial e as redes sociais da Prefeitura de Matinhos.

O evento foi organizado por estudantes do curso de licenciatura em Educação Física da UFPR Litoral e teve apoio das prefeitura de Matinhos e Pontal do Paraná, além das das AMPECs (Associações das Micro e Pequenas Empresas) das duas cidades.

A corrida foi realizada na semana do dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado em 28 de junho. O público-alvo foi a comunidade interna e externa ao Setor Litoral da UFPR, bem como de todo o litoral paranaense, em especial as pessoas LGBTQIAPN+.

A corrida teve 5 km e a caminhada foi de 2,5 km, passando pela orla da Praia Brava de Caiobá, com largada e chegada na UFPR-Litoral.

O objetivo foi dar visibilidade às pautas de gênero e sexualidade por meio de uma prática esportiva integradora, estimulando o respeito à diversidade, além de mobilizar as pessoas quanto à importância da corrida de rua para a saúde e o bem-estar.

Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos com informações da UFPR Litoral