Festa de Matinhos tem Mumuzinho e talentos locais nesta sexta

O músico e compositor Mumuzinho é a principal atração da sexta-feira (14), no sétimo dia de shows do aniversário de Matinhos. Ele sobe no palco às 21h, no pavilhão de shows montado pela prefeitura próximo à rotatória da av.Curitiba.

À tarde, a partir das 18h se apresentam os músicos locais:

🔹Fabinho Artista

🔹Grupo H2O

🔹Banda FamRock

🔹Grupo Consideração

Para as crianças e suas famílias, uma opção é o circo, com espetáculos às 18h e 20h.

Com em todas as noites, após os shows tem ônibus da tarifa zero em horários especiais.