Yasmin Santos e DJ NeoClassic anima o sábado dos 57 anos de Matinhos

Yasmin Santos é a atração do palco principal deste sábado (15), no penúltimo dia da festa de 57 anos de Matinhos. Ela se apresenta a partir das 21h.

Às 22h30, a animação fica por conta do DJ NeoClassic, no palco Sunset.

A festa no palco Sunset começa às 18h com os músicos locais:

Josias Santos

Sabiá Terra

Flow Sista

D1nn Mc

Tobias

Baque Mulher

Às 18h e 20h tem as apresentações do circo. Como em todas as noites, a Prefeitura disponibiliza ônibus extras da tarifa zero após os shows.