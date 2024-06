Guaratuba perde 460 hectares para Garuva – mudanças acontecem nas 7 cidades do Litoral

Fotos: IAT

A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), de Santa Catarina, em conjunto com o Instituto da Água e Terra (IAT), do Paraná, fez um trabalho de revisão da área de divisa interestadual entre Santa Catarina e o estado paranaense.

A ação é motivada pela descoberta de marcos históricos em uma propriedade rural e após análise técnica concluiu que área de 490 hectares (equivalente a 490 campos de futebol) que era considerada território de Guaratuba (PR) agora vai pertencer a Garuva (SC).

Os achados, até então desconhecidos dos estados, têm data entre 1916 e 1922. Localizados em área de preservação permanente e de vegetação densa, pelo menos seis marcos de divisa foram identificados. A coleta das coordenadas foi realizada com tecnologia avançada de alta precisão e constatou as inconsistências nos marcos físicos usados para delimitar a divisão territorial entre os estados nos mapas.

O secretário de Estado do Planejamento, Edgard Usuy, afirma que os trabalhos de revisão das divisas dos estados são realizados de forma conjunta entre Santa Catarina e Paraná. “E após a etapa de campo realizada na última semana, serão elaborados os pareceres e relatórios técnicos que serão analisados em conjunto entre Seplan e IAT”, esclarece Usuy. A apresentação do relatório para validação das informações deve ocorrer ao longo deste mês.

O trabalho de revisão, a pedido de um morador da região, foi conduzido pelos técnicos do IAT no limite entre os municípios de Guaratuba e Tijucas do Sul, no Paraná; e Garuva, Campo Alegre e Itapoá, no Norte de Santa Catarina.

“Teremos uma credibilidade maior na coleta de dados para o censo demográfico e agropecuário, e um repasse mais justo de recursos financeiros do ICMS ecológico aos municípios”, diz o engenheiro florestal Amauri Simão Pampuch, da Diretoria de Gestão Territorial (Diget) do Instituto Água e Terra.

Alterações em 170 municípios

Além de Guaratuba, 170 dos 399 municípios do Estado (42,6%) tiveram ajustes de limites – 76 ganharam território e 94 diminuíram de tamanho.

O levantamento foi produzido pelo IAT entre maio de 2023 e abril de 2024 por meio da revisão de documentos, leis e materiais cartográficos, além de trabalhos de campo.

No Litoral, perderam a área Guaraqueçaba, Guaratuba e Pontal do Paraná. Ganharam área Antonina, Matinhos, Morretes e Paranaguá.

Engenheiro florestal responsável pela divisão, Amauri Simão Pampuch explica que a maior parte dos ajustes foi pequena, não passando de alguns quilômetros quadrados de área. Apesar disso, reforça ele, a divisão precisa dos limites municipais é algo de essencial para a adoção de políticas públicas e o repasse de recursos por parte do Governo do Estado. “A definição precisa dos limites proporciona segurança jurídica aos gestores municipais na administração do território e melhora também o planejamento e execução de atividades nas áreas ambiental, social e econômica”, destaca.

Órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), o IAT possui a atribuição de definir os limites municipais de forma clara e precisa para eliminar conflitos territoriais e garantir a organização eficiente da divisão político-administrativa do Paraná.

A Divisão de Limites Municipais da Diretoria de Gestão Territorial do órgão é a responsável por fazer esse trabalho, seja por ações de mapeamento ou pela manutenção de um acervo de documentos e mapas da divisão territorial paranaense.

A DLM também publica anualmente uma divisão vetorial atualizada do Paraná, assim como um relatório de dados de área dos 399 municípios do Estado. As informações são disponibilizadas no site do IAT, no seguinte link.