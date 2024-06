Matinhos celebrou 57 anos de emancipação com ato cívico

Nesta quarta-feira (12), a cidade de Matinhos comemorou seus 57 anos de emancipação política com um ato cívico. Realizado no pavilhão de eventos, o mesmo que sedia os shows de aniversário da cidade, o evento reuniu diversas autoridades e membros da comunidade local para celebrar a data.

O prefeito Zé da Ecler e a primeira-dama Regina Viana foram algumas das presenças no evento. Além deles, acompanharam o ato secretários municipais, vereadores e outras autoridades locais, o que – segundo o prefeito – demonstra a importância e a união em torno das celebrações do aniversário da cidade.

Durante o ato, foram destacadas as conquistas e os desafios enfrentados pelo município ao longo dos anos. A cerimônia também serviu como um momento de reflexão sobre o desenvolvimento e as melhorias contínuas necessárias para o bem-estar dos cidadãos de Matinhos.

Os discursos ressaltaram a importância da participação ativa da comunidade no crescimento e progresso da cidade, reforçando o compromisso da administração municipal em trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida dos moradores.

“Esta data simboliza a força e a união da nossa comunidade, que ao longo dos anos, enfrentou desafios e conquistou vitórias. Nosso compromisso é continuar trabalhando pelo desenvolvimento sustentável e pela qualidade de vida de cada cidadão matinhense. Juntos, construiremos um futuro ainda mais promissor para nossa querida cidade”, afirmou o prefeito Zé da Ecler.

Logo após o ato oficial, aconteceu o desfile cívico, com a participação de colégios, secretarias e entidades de classe. Na sequência, um bolo de 57 metros (representando cada ano que Matinhos completou neste dia 12), foi servido ao público.

A programação oficial do dia seguiu com o culto ecumênico, às 16 h, no Paço Municipal. E até domingo (16), os shows prometem movimentar o pavilhão de eventos, mantendo viva a tradição e o espírito festivo de Matinhos. De acordo com a Administração Municipal, Matinhos segue firme em seu propósito de crescimento e desenvolvimento, sempre com um olhar atento às necessidades e aspirações de sua população.