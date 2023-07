Aluna da UFPR Litoral é destaque no Parlamento Universitário

O programa Parlamento Universitário é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O programa reúne estudantes universitários provenientes de diversas universidades do Paraná, tanto públicas quanto privadas.

A 5ª edição do Parlamento Universitário, que será realizada entre os dias 20 e 28 de julho. No total, 515 estudantes se inscreveram para integrar o programa, pertencentes a 53 cursos distintos em 14 instituições. Entre os inscritos, 53% foram mulheres e 47% foram homens. Desses, 364 estudantes são de instituições sediadas em Curitiba, enquanto 151 são do interior do estado.

São 76 finalistas que serão empossados no dia 20 como deputadas e deputados universitários, governador universitário e suplentes. A primeira colocada na seleção foi a estudante do curso de Administração Pública da UFPR Litoral, Vanusa de Souza Silva.

No Parlamento Universitário os estudantes têm a possibilidade de simular as atividades exercidas pelos parlamentares. Isso envolve a formação de bancadas partidárias, a instalação de comissões temáticas, a apresentação de projetos e a votação em plenário das propostas elaboradas pelos participantes do programa.

O programa conquistou, em 2017, o 3º Prêmio Cultural da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel). Foi eleito por unanimidade como o melhor projeto educacional desenvolvido por um Legislativo brasileiro para o público externo.

Ao longo das edições, o Parlamento Universitário contou com a inscrição de mais de 4.000 estudantes.