Dupla de Matinhos vence na etapa do Paranaense de Surf Amador da Ilha do Mel

Ilha do Mel recebeu neste final de semana a quarta etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2023. A Federação Paranaense de Surf (FPS) destaca que o evento, realizado no sábado (15) e no domingo (16), na Praia de Fora, contou com patrocínio da empresa Cattalinni.

Teve disputas nas categorias Sub12, Sub 14, Sub14 Feminino, Sub16, Sub16 Feminino, Sub18, Universitário, Curitiba, Master, Grand Master, Open Feminino e Open.

Aminandes Pamplona, de Matinhos, foi o grande campeão da categoria Open, a principal do evento. O troféu feminino da Open ficou com Luara Mandelli, também de Matinhos.

A maior nota do evento foi Gabriel Debatim (9.00), de Pontal do Paraná, e o maior somatório foi do local da Ilha do Mel Lucas Cainan (15.25).

Resultados

Open Feminino

Luara Mandelli Gabriely Vasque Clara Chaves Andressa Carvalho

Open

Aminandes Pamplona Gustavo Valentim Lucas Cainan Anuar Chiah

Universitário

Gustavo Valentim Petare Reichert Ricardo Tavares Bryan Neves

Grand Master

Alex Lima Fernando Júnior Ricardo Tavares Luiz Soares

Master

Ronaldo Alves Vicente Moser Marcio da Veiga Elton Jonaites

Sub12

Gabriel Chiah Gustavo Pires Davi Marques Kalani Partel

Sub14 Feminino

Kauanny de Souza Isabela Aoto de Liz Duda Vasque Rafaela Aoto de Liz

Sub14

Anuar Chiah Kauã Carvalho Gabriel Chiah Davi Marques

Sub16 Feminino

Luara Mandelli Gabriely Vasque Clara Chaves Kauanny de Souza

Sub16

Anuar Chiah Ryan Coelho Kauã Carvalho Vinicius de Lucca

Sub18

Aguardando resultados no surfcore*

Curitiba