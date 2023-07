Festival de Humor de Paranaguá começa nesta quinta-feira

6º Hahanaguá é patrocinado pela Cattalini nas comemorações de aniversário da empresa e da cidade

Começa nesta semana, o “6º Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá”, com stand-ups de comédia. O evento acontece no Teatro Rachel Costa, com oferecimento da Cattalini Terminais Marítimos e realização do Ministério da Cultura. A empresa completou 42 anos no dia 1º de julho, no mês em que Paranaguá completa 375 anos.

Com oito dias de apresentações, a abertura ocorrerá no dia 27 (quinta-feira), a partir das 20h, com Rogério Morgado – comediante, radialista, locutor e imitador.

Na sexta-feira (28) é a vez de Alorino, um dos principais nomes do humor do Sul do Brasil. No dia 29 de julho (sábado), data do aniversário de Paranaguá, sobe ao palco o fenômeno da televisão brasileira Marlei Cevada.

Já na próxima semana, no dia 2 de agosto (quarta-feira), quem abre as apresentações é o parnanguara Emerson Preto Borba. No dia 3 (quinta-feira), se apresenta pela terceira vez no Hahanaguá, a pedido do público, o fenômeno Nany People. Quem sobe ao palco do Teatro Rachel Costa no dia 4 (sexta-feira) é André Santi.

E no sábado (5), pela primeira vez em Paranaguá, o ícone do programa “Casseta & Planeta”, Hélio de la Peña, promete um show incrível e imperdível. E encerrando a programação, no domingo (6), às 19 horas, o palco ficará por conta de Diogo Portugal, um dos pioneiros do stand-up comedy no Brasil, que encerra o 6º Hahanaguá.

Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá

Data: 27, 28 e 29 de julho / 2, 3, 4, 5 e 6 de agosto

Local: Teatro Municipal Rachel Costa

(Rua XV de Novembro, 87 – Centro Histórico)

Valor: R$ 20 + taxa (com a doação de 1kg de alimento não perecível).

Confira a programação completa e adquira seus ingressos pelo site www.hahanagua.com.br

Necessário apresentação de documento com foto

Classificação: 16 anos

Apresentação: Cattalini Terminais Marítimos

Todas as apresentações contam com interprete de Libras.