Litoral do Paraná tem mais um caso de gripe aviária: em Guaraqueçaba

Foco foi confirmado em mais um trinta-réis-de-bando | foto: Freepick

Mais um caso de gripe aviária foi confirmado em Guaraqueçaba. A cidade agora tem três confirmações, todas em aves da espécie trinta-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus).

Ao todo, o Paraná já registrou dez casos de gripe aviária, todos em aves silvestres migratórias de vida livre e todos no Litoral: três em Guaraqueçaba, três em Pontal do Paraná, dois em Guaratuba, um em Antonina e um em Paranaguá (Ilha do Mel).

As aves contaminadas são das espécies trinta-réis-de-bando (5), trinta-réis-real (4) e gaivota-maria-velha (1). Todos os casos são classificados como “focos encerrados” pelo Ministério de Agricultura e Pecuária, que faz o controle da doença

O Paraná está em emergência zoosanitária desde o dia 25 de julho. Desde o dia 26 de junho, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) publicou uma portaria proibindo a movimentação de aves do Litoral para as demais regiões do Estado.

A infecção pelo vírus em aves silvestres não altera o status sanitário do Paraná como livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) por não ter afetado nenhuma ave de criação.

De acordo com o Ministério, consumo de aves e ovos não transmite a doença e que se deve manter cuidado no contato com os animais. Aves doentes ou mortas não devem ser manipuladas sem a utilização de equipamento de proteção individual, e a Defesa Agropecuária deve ser acionada imediatamente caso ocorra suspeita da doença ou identificação de aves mortas. Em todo o Brasil, foram 79 focos confirmados, 77 em aves silvestres e 2 em aves de subsistência. Há ainda 10 investigações em andamento.

Todas as suspeitas de gripe ou influenza aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente às autoridades sanitária, que no Paraná é a Adapar. No Litoral, a Adapar atende pelo número de telefone e WhatsApp (41) 3472-1003, da Gerência Regional em Paranaguá.

Pinguins

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, com sede em Pontal do Paraná destaca que já foi confirmado gripe aviária em pinguim-de-magalhães, espécie que costuma migrar para a costa do Brasil nesta época. Alguns deles acabam nas praias. “Por este motivo, é comum encontrá-los debilitados ou mortos nas praias e como não sabemos se estão infectados ou não, alertamos para que não toquem nestes animais”, informa a equipe do LEC.

Dois casos de gripe aviária em pinguim-de-magalhães foram confirmados em Santa Catarina, um em São Francisco, próximo da divisa com o Paraná, e outro em Laguna, no litoral sul do estado.

Caso encontre aves silvestres, marinhas ou terrestres na praia, entre em contato com o PMP-BS via 0800 642 3341.