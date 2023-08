Funai confirma ao MPF a retomada da demarcação da TI Sambaqui

Foto: PDS Litoral

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) informou ao Ministério Público Federal (MPF) que irá retomar o procedimento de demarcação da Terra Indígena (TI) Sambaqui, ocupação tradicional do povo indígena Guarani Mbyá, localizada no Município de Pontal do Paraná.

O processo estava em uma das etapas finais em janeiro de 2020, quando o então ministro da Justiça Sergio Moro mandou devolver à Funai. Na ocasião, o atual senador do partido Democratas do Paraná, recorreu a um parecer aprovado pelo então presidente Michel Temer (MDB) para devolver à Funai 17 processos de demarcação de terras indígenas que estavam no órgão à espera de uma decisão do ministro. A TI Sambaqui era uma delas.

Durante mais de dois anos, a Funai comandada por militares cumpriu a promessa do x-presidente Jari Bolsonaro de que não demarcaria “um centímetro a mais de terra”. Com a posse do presidente Luz Inácio Lula da Silva, da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e da presidente da Funai, Joenia Wapichana, os processos voltaram a andar.

Após a posse do novo governo, o Ministério Público Federal (MPF) decidiu encaminhar uma recomendação à Funai para que retomasse a demarcação da TI Sambaqui.

Segundo a resposta da Funai, análises jurídicas realizadas pela Procuradoria Federal Especializada do órgão apontam que não há qualquer impedimento para a expedição da portaria declaratória pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento é o reconhecimento formal e objetivo do direito originário indígena sobre determinada extensão do território brasileiro e é uma das fases do processo de demarcação de terras indígenas.

O processo

Na recomendação enviada em janeiro deste ano à Funai, o MPF destacou a necessidade da demarcação da TI Sambaqui para a manutenção do povo Guarani Mbyá.

De acordo com o documento, o povo Guarani contemporâneo compõe um universo populacional de cerca de 200 mil pessoas, com pouco mais de 74 mil em território brasileiro, constituindo o grupo indígena mais numeroso do país. Além disso, aponta que o passado histórico da região e a farta documentação disponível comprovam a presença indígena e o movimento dos Mbyá em busca de antigos territórios na costa litorânea nos anos 1940.

TI Sambaqui – A Terra Indígena Sambaqui está localizada em uma planície arenosa, no interior do ecossistema Mata Atlântica-Serra do Mar, integrando o complexo sócio-territorial Mbya do litoral do Paraná, na região da Baía de Paranaguá.

Consta do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da Terra Indígena Sambaqui que a área abrange 2.795 hectares, com perímetro aproximado de 38 km, o que a enquadra no conceito de terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas, conforme dispositivo da Constituição Federal (artigo 231, parágrafo 1º).

A TI é composta por duas aldeias ligadas por vínculos de parentesco: Tekoa Karaguata e Tekoa Guaviraty, conhecidas em português como Sambaqui e Xangrilá (ou Shangri-lá), respectivamente.

Conforme parecer antropológico, a manutenção da TI Sambaqui no complexo socioterritorial multilocal Mbya no litoral do Paraná é essencial por ser uma região com disponibilidade de recursos naturais imprescindíveis para a reprodução física e cultural do grupo indígena. Além disso, a área possui sítios arqueológicos de grande valor simbólico para o grupo.

Processo de demarcação – O processo de demarcação é o meio administrativo para explicitar os limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. De acordo com o Decreto 1.1775/1996, esse processo passa por sete fases, iniciando com os estudos de identificação e sendo concluído com o registro da terra indígena, em até 30 dias após a homologação do decreto da Presidência da República.

O MPF acompanhará periodicamente o processo de demarcação da TI Sambaqui para assegurar que ele se concretize no menor tempo possível.

Como funciona a Demarcação?

Atualmente, as Terras Indígenas a serem administrativamente demarcadas pela Funai devem seguir os procedimentos dispostos no Decreto 1775/1996. São fases do processo de reconhecimento:

Fases

1. Estudos de identificação: A Funai nomeia um antropólogo para elaborar estudo antropológico e coordenar os trabalhos do grupo técnico especializado que fará a identificação da TI em questão.

2. Aprovação da Funai: O relatório do estudo antropológico deve ser aprovado pela presidência da Funai, que, no prazo de 15 dias, fará com que ele seja publicado.

3. Contestações: As partes interessadas terão um prazo de até 90 dias após a publicação do relatório para se manifestar.

4. Declaração dos limites: O ministro da Justiça terá 30 dias para declarar os limites da área e determinar sua demarcação física, ou desaprovar a identificação.

5. Demarcação física: Declarados os limites da área, a Funai promove a demarcação física.

6. Homologação: O procedimento de demarcação deve, por fim, ser submetido à presidência da República para homologação por decreto.

7. Registro: A terra demarcada e homologada será, em até 30 dias após a homologação, registrada no cartório de imóveis da comarca correspondente e na Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

A TI Sambaqui estudos de identificação e delimitação publicado em 2016. De acordo com o Instituto Socio Ambiental (ISA) a TI Sambaqui estava na fase declaratória, quando o processo foi devolvido por Sergio Moro em 2020.