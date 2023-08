Comerciantes de balneário Ipanema discutem revitalização e novo Calçadão

Prefeitura de Pontal do Paraná finaliza projeto e pretende iniciar obras na Rua São Luís ainda em 2023

A Secretaria Municipal de Projetos e Planejamento Urbano de Pontal do Paraná levou ao conhecimento dos comerciantes do balneário Ipanema os detalhes do projeto de revitalização da Rua São Luís e do Calçadão, previstas para iniciar ainda em 2023.

Em fase de finalização, o projeto prevê a revitalização completa da Rua São Luís com a substituição das calçadas no trecho entre a rodovia PR-412 e a Praça Caetano Munhoz da Rocha. Também serão executadas obras de revitalização no Calçadão de Ipanema, no trecho entre a praça e a orla, até a Avenida Deputado Aníbal Khury.

Calçadas já, Calçadão após temporada

O prefeito Rudão Gimenes esteve reunido com representantes dos comerciantes na sexta-feira (18). Foi a segunda reunião para ouvir reivindicações e detalhar o avanço do projeto. A ideia é abrir o calçadão, que passará a ter uma pista central para passagem de um veículo, somente no sentido mar.

A revitalização também contará com a instalação de postes e arcos, criando um efeito túnel, além de iluminação, arborização e paisagismo. Para evitar transtornos aos comerciantes durante a temporada de verão 2023/2024, o prefeito explicou que as obras de substituição das calçadas começam ainda neste ano, e a revitalização completa do calçadão está prevista para iniciar em 2024, após a temporada.

“Em Ipanema, o trecho em obras é bem mais extenso que em Praia de Leste, devido ao tamanho do calçadão. Por isso, pensamos em concluir o projeto, dividir em dois lotes e iniciar ainda em 2023 as obras da ponte até praça”, detalhou o prefeito. As melhorias são reivindicações antigas dos moradores e comerciantes de Ipanema.