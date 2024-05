Litoral tem 1.121 novos registros de dengue e Guaratuba ultrapassa os 6 mil casos

Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O informe semanal da dengue da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 1.121 novos casos no Litoral, interrompendo a leve tendência de queda das últimas semanas. A região teve 13.967 registros da doença no atual período epidemiológico, iniciado em 30 de julho de 2023.

Mais da metade dos casos do Litoral foi em Guaratuba, com 658 novos registros de dengue, um aumento de 15% em comparação com a semana anterior. A cidade já tem 6.112 casos confirmados.

Em Paranaguá, houve 222 novos casos, com um total de 2.716 registros. Na cidade de Antonina foram 41 novos casos, elevando o total para 2.445 confirmações.

Em Matinhos, foram confirmados mais 105 casos, com o total chegando a 1.760 registros de dengue. Morretes teve 45 novos casos, com um total de 664 registros.

Pontal do Paraná, teve mais 50 casos, chegando a 229 confirmações da doença. Guaraqueçaba não teve nenhum registro novo e segue com apenas 3 confirmações de dengue em todo o período epidemiológico.

Paraná tem queda de 28% na semana

No Paraná, o boletim semanal da dengue da Sesa registra 27.627 novos casos da doença, uma queda expressiva de 28% em uma semana.

Foram mais 38 mortes confirmadas. De acordo com o documento, o atual período epidemiológico, que teve início em julho de 2023, soma agora 277 óbitos e 359.431 casos confirmados.

Quase todos os estados brasileiros em queda

Boletim divulgado nesta terça-feira (14) pelo Ministério da Saúde aponta que não há mais nenhum estado brasileiro com tendência de aumento de casos de dengue. Enquanto Maranhão e Mato Grosso registram tendência de estabilidade de casos da doença, todas as demais unidades da Federação apresentam tendência de queda.