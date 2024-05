Balneário de Ipanema ganha novo prédio da UBS e Centro de Saúde da Mulher

Panorama da obra antes da inauguração | fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

O atendimento à saúde em Pontal de Paraná ganha reforço a partir desta segunda-feira (20) com a entrega dos novos prédios da Unidade Básica de Saúde (UBS) Ipanema e do Centro de Saúde da Mulher. Na última semana, e mais intensamente nesta sexta (17,) servidores das secretarias de Saúde Administração trabalharam para os últimos ajustes nas instalações.

A solenidade de entrega das obras será às 11h de segunda (20), no balneário Ipanema (Avenida Xingu Nº 362) com presença do prefeito Rudão Gimenes, da vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, da secretária municipal de Saúde, Josineia de Araújo, dos demais secretários da administração, servidores municipais, autoridades de outros municípios, convidados e, principalmente a população em geral.

Os prédios formam um complexo de saúde localizado num dos balneários mais populosos da cidade e passam a ofertar atendimento à população em geral e atendimento voltado exclusivamente à saúde das mulheres.

Para reabertura ao público, as instalações foram ampliadas e remodeladas pela prefeitura. O investimento total é de mais de R$ 1,2 milhão. “É uma grande conquista da população e do serviço de saúde para todos os pontalenses e, em especial, para a saúde das mulheres, com espaços mais apropriados ao atendimento delas e de toda a comunidade”, disse o prefeito Rudão.