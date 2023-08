“Encantadas Jazz” encerra com atração internacional na Ilha do Mel

O festival se despede com as últimas atrações no Palco Swamp, montado na praça do Trapiche, e no circuito de palcos de oito bares e pousadas da Praia de Encantadas

Já deixando saudades, o “Encantadas Jazz” chega ao último final de semana na Ilha do Mel na expectativa do encerramento de um dos melhores circuitos de jazz do Paraná. O festival se despede com as últimas das 60 atrações e 80 sessões programadas durante os 12 dias no Palco Swamp, montado na praça do Trapiche, e no circuito de palcos de oito bares e pousadas da Praia de Encantadas. Além de muita música, o festival tem ação ambiental, alta gastronomia e yoga na praia.

A programação musical completa e dicas de pousadas e serviços estão no perfil @encantadasjazz, no Instagram.

Para ninguém ficar de fora, vai ter ônibus extra saindo da Rodoferroviária de Curitiba, às 17h20, desta sexta-feira (25), para Pontal do Paraná. A travessia será feita com uma barca, também extra, marcada para sair às 20h, do trapiche de embarque, no balneário de Pontal do Sul. Os horários extras foram viabilizados numa parceria com a Viação Graciosa e a Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Estado do Paraná (Abaline-PR) para atender o público do “Encantadas Jazz”.

PROGRAMAÇÃO – Os primeiros acordes deste fim de semana começam às 19h de sexta-feira com as apresentações de Montenegro Dub, Fernando Lobo Solo, Mutum Jazz e Pirâmide em Marte convida Amaruh. No sábado, segue a programação pública do Palco Swamp com as sessões de Ant & DJ Snope, Trombone Paralelo, Rúbia Divino e Jazz Merlo, da Argentina, dando o timbre internacional do finde.

À noite, as ondas na praia de Encantadas chegarão junto com os sons e as vibrações de Mutum Jazz convida Wes Ventura, Trio Quatrobom, Fernado Lobo Trio, Pirâmide em Marte, Jelly Roll, Montenegro Dub e Julian Cantor. No domingo, na expectativa de um lindo por-do-sol, Montenegro Dub, Leo Praticelli Project e Capybara Trio encerram a programação da versão 2023 do “Encantadas Jazz”.

ARTES PLÁSTICAS – Ao lado do Palco Swamp, na praça do Trapiche, está montada a exposição das obras do também artista plástico Ant, rapper que mora na Ilha do Mel e vem se apresentando nos sábados à tarde, ao lado de DJ Snope. Suas obras são colagens feitas com lixo que cata nas praias e trilhas da ilha. Os resíduos, muitas vezes inusitados, retornam ao nosso convívio na forma de peças provocativas e questionadoras.

