Projeto leva oficina de arte e cidadania para Paranaguá

O Fazendo Arte pretende prevenir a depredação de bens públicos e oferecer a estudantes da rede pública contato com as artes visuais

De 28 de agosto a 1º de setembro, a cidade de Paranaguá recebe as ações do Fazendo Arte, Tecendo a Vida. Participam das atividades quatro turmas do Colégio Estadual José Bonifácio, que poderão acompanhar uma oficina de pintura com a artista plástica Janete Mehl e outra oficina sobre a importância da cultura da preservação do patrimônio público com a restauradora Tatiana Zanelatto e os atores da Trupe da Saúde.

Os estudantes ainda terão a oportunidade de participar da pintura de um mural com a artista Luciana Gnoatto. Além do mural na escola, Paranaguá também será presenteada com uma intervenção artística da artista plástica Janete Mehl.

Em sua quarta edição, o projeto ainda prevê intervenção da Trupe da Saúde em um hospital da cidade, com familiares e também com pacientes para trazer mais alento ao passar por uma doença ou cirurgia.

Sobre o Fazendo Arte – No Paraná, as cidades de Paranaguá, Araucária, Matelândia, Cascavel, Curitiba e Foz do Iguaçu e, em Santa Catarina, as cidades de Florianópolis e Curitibanos recebem de agosto a dezembro as ações do projeto Fazendo Arte, Tecendo a Vida (confira a programação completa abaixo). Realizado pela ONG Unicultura e a Trento Edições Culturais, a iniciativa pretende despertar nos alunos de escolas públicas dos municípios a importância da consciência histórica e com ela prevenir a propagação da depredação e o vandalismo de bens culturais públicos.

Para isso, o projeto realiza oficinas de arte com sensibilização estética e educação patrimonial. As atividades de conservação e restauro e artes plásticas são ministradas pela artista plástica Janete Mehl e pela especialista em conservação e restauração de monumentos históricos arquitetônicos, Tatiana Zanelatto Domingues. Com curadoria de Élisson Silva, o projeto também prevê a criação de murais em escolas públicas com a participação de artistas plásticos e a comunidade de alunos locais.

O Fazendo Arte, Tecendo a Vida é viabilizado por meio da Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal – União e Reconstrução com patrocínio da Greca Asfalto, Worker, Fertipar, LAR, Berneck, BR Fértil, Random – Rodo Paraná, Timber, Saporiti, Yticom, Frimesa, Sysmex e Itambé.

Sobre Janete Mehl – Artista plástica curitibana, iniciou sua carreira em 1986. Possui uma extensa obra pictórica e seus quadros figuram em coleções particulares em vários estados do País e no Exterior. Escultora, trabalha com metais, resinas, argila e outros.

Sobre Tatiana Zanelatto Domingues – Empreendedora da Tatiana Zanelatto Conservação e Restauro desde 2010. Sócia fundadora da Associação de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais (Arco.it), 2003. Com 20 anos de atuação, tem experiência em Conservação e Restauração de Pintura Parietal Artística e Decorativa, Escultura Policromada, Douramento, Stucco Marmo e Conservação de Papel. Habilidade especial em Reintegração Cromática. Tecnóloga em Conservação e Restauro de Obra de Arte Sacra e Especialista em Conservação e Restauração de Monumentos Históricos Arquitetônicos.

Sobre a Trupe da Saúde – Em atividade desde o ano 2000, A Trupe da Saúde é formada por palhaças e palhaços profissionais que realizam visitas em hospitais. Através das linguagens artísticas da palhaçaria, do improviso e da música, promovem encontros com pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde. A interação provoca mudanças na lógica do ambiente hospitalar: transforma o ânimo de pacientes, aumenta a colaboração e melhora o relacionamento entre pacientes e equipes da saúde, entre diversos outros benefícios.

Sobre Luciana Gnoatto (foto)– É designer e artista visual. Nascida em Curitiba, 1990. Formada em Bacharelado em Design pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Durante sua formação estudou um ano na escola alemã de Arte e Design Hochschule für Gestaltung Offenbach. Trabalha com a composição de imagens a partir de uma premissa emocional do ato de criar atenta aos detalhes, cores-formas-imagens se tornam símbolos poéticos de sua linguagem. Atualmente vive e trabalha em Curitiba e sua produção é voltada para o desenho e pintura. Tem experiência em murais, desenhos, pinturas e arte digital.

Fazendo Arte, Tecendo a Vida em Paranaguá

Data: de 28 de agosto a 1º de setembro

Local: Colégio Estadual José Bonifácio

Endereço: Alameda Cel. Elizio Pereira, Sn – 0 – Estradinha

Calendário

Paranaguá – 27/08 a 02/09

Araucária – 02/10 a 06/10

Florianópolis – 15/10 a 21/10

Curitibanos – 22/10 a 28/10

Curitiba – 06/11 a 10/11

Cascavel – 12/11 a 18/11

Matelândia – 19/11 a 25/11

Foz do Iguaçu – 26/11 a 02/12