TCP e Sebrae iniciam atividades da Rede de Turismo Caiçara

Projeto tem duração de 12 meses e é voltado para os moradores do Litoral envolvidos em atividades turísticas.

A Rede de Turismo Caiçara realizou, no final de agosto, a primeira etapa do projeto, lançado no dia 13 de junho deste ano.

Promovido, articulado e financiado pela TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, o programa oferta gratuitamente o Curso de Base Comunitária aos interessados que atuam em comunidades litorâneas no Paraná.

O Sebrae-PR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná) , também faz parte do processo, dando aporte metodológico e disponibilizando uma equipe para o acompanhamento individual de cada negócio.

Antes da realização das aulas, alguns participantes de Paranaguá e das ilhas foram levados de barco até o local do evento, em Piaçaguera. Ao chegarem na cozinha comunitária, foram recepcionados pela coordenadora técnica do projeto Rede de Turismo Caiçara, Marianne Costa, que conversou com os integrantes sobre o curso e as melhores formas de oferecer uma experiência única aos turistas, que frequentam o litoral paranaense.

O projeto tem duração de 12 meses e é voltado para os moradores envolvidos em atividades turísticas, direta ou indiretamente, no litoral do Paraná. A iniciativa visa promover o empreendedorismo local e intercâmbio de vivências, inspirada no turismo de base comunitária de outras áreas do Brasil.

Esta é uma demanda das comunidades de Amparo, Eufrasina, Ilha dos Valadares, São Miguel, Piaçaguera e Ponta de Ubá para aprimorar o turismo da região. O superintendente institucional da TCP, Allan Chiang, destaca a importância do projeto para a comunidade.

“A preservação da cultura de Paranaguá impulsiona não apenas a economia local, mas também contribui para o aumento da autoestima da população. A TCP reconhece o impacto significativo que uma eficaz administração do turismo brasileiro pode ter e como isso pode transformar vidas”, afirma Chiang.

Turismo de Base Comunitária

Além das atividades propostas dentro do projeto, a Rede de Turismo Caiçara também participou do painel “Turismo de Base Comunitária – Estratégias e Oportunidades para o Litoral do Paraná”. A ação, realizada na quinta-feira (24), faz parte da programação da Festa do Fandango.

Cinco especialistas trouxeram ideias e propostas para o desenvolvimento da atividade na região. O evento lotou a sala do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-UFPR), em Paranaguá. De acordo com Chiang, a grande participação do público mostra a necessidade de atividades como esta na comunidade.

“O grande interesse do público pelo curso revela como o projeto é importante para a comunidade. Para a TCP, este interesse é ótimo, pois buscamos aliar o aporte a ações de interesse local e que estimulem o desenvolvimento sustentável de Paranaguá e região. Desde 2012, já apoiamos 230 projetos socioambientais e, nos próximos anos, pretendemos seguir com essa iniciativa”, enfatiza o superintendente.