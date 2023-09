Estádio do Rio Branco Sport Club é arrematado por 50% do primeiro leilão

O Estádio Nelson Medrado Dias, do Rio Branco Sport Club, de Paranaguá, foi arrematado nesta segunda-feira (25) pelo grupo Zonta, da rede de supermercados Condor.

O local foi construído em 1927 e ficou conhecido como Estradinha; o time, por sua vez, é é chamado de “Leão da Estradinha”.

O imóvel de 2.179 m² de área construída em um terreno de 12.810 m² e foi a leilão por uma dívida trabalhista de R$ 1.873.601,49, que teve um plano de pagamento parcelado que não foi cumprido.

No processo de penhora, foi avaliado em novembro de 2020 em R$ 28.182.000,00 (R$ 2.200,00 o metro quadrado).

O primeiro leilão aconteceu no dia 11 de setembro e o lance inicial era de R$ 35.836.610,00. No segundo leilão, realizado hoje, o valor mínimo foi de 50% disso: R$ 17.918.305,00. Esse foi o valor que o grupo Zonta pagou, em negociação direta com o leiloeiro. O pagamento será de 25% deste valor à vista (R$ 4.479.576,25) + 30 parcelas do restante, hoje de R$ 597.276,83, que serão corrigidas.

Conforme seu site, o Grupo Zonta, com sede em Curitiba, atua no setor de varejo, com operações do supermercado Condor, no comércio atacadista, no setor imobiliário, postos de combustíveis, logística, administração de crédito, processamento de carnes e frios e no setor publicitário.

O grupo ainda não informou que tipo de empreendimento vai instalar na Estradinha, ou até mesmo se vai manter um estádio funcionando, que é a última esperança dos torcedores do time.

Bruno El Kadri e Alex Jacomel concederam entrevista coletiva pelas redes sociais

O presidente do clube, Alex Jacomel, e o advogado do clube, Bruno El Kadri, concederam entrevista à imprensa explicando a situação atual. Jacomel fez questão de dizer que as dívidas e os problemas financeiros não foram de responsabilidade de sua gestão. Ele reivindica a disponibilidade pela prefeitura do Estádio Municipal Fernando Charbub Farah, o “Gigante do Itiberê”, para mandar os jogos do time nos campeonatos que disputar.

El Kadri informou que o valor arrecadado no leilão será usado primeiramente no pagamento das dívidas trabalhistas e o restante entrará nos cofres do clube. A administração ainda não sabe quando receberá recursos, e em razão disso não confirmou se irá participar do próximo Campeonato Paranaense de Futebol.

Rebaixado para a segunda divisão, o Rio Branco completa 110 anos em 13 de outubro, com eventos programados, entre eles a criação de uma plataforma para entrada de sócios. Segundo Jacomel, o Rio Branco tem hoje apenas cinco sócios, que são os atuais diretores.