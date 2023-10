Educação em Saúde contra a Dengue em Matinhos tem sua segunda etapa

Nesta terça-feira (17), começou a segunda etapa do Projeto de Educação em Saúde no Combate à Dengue em Matinhos.

Na fase inicial, palestras lúdicas envolveram todos os terceiros anos das escolas municipais, compartilhando informações sobre os cuidados essenciais para prevenir a dengue. Agora, os alunos mergulham em uma jornada de reconhecimento do território.

Os estudantes realizaram uma vistoria nos arredores de suas escolas, identificando potenciais riscos em relação à dengue. A escola Wallace Thadeu de Mello e Silva foi a pioneira nesta etapa. Ao longo desta semana, se o tempo colaborar, essa missão se estenderá a outras unidades de ensino de Matinhos.

“As crianças desempenham um papel fundamental nas ações de combate à dengue e em iniciativas de saúde pública em geral. Envolver as crianças nas ações de combate à dengue não apenas ajuda a prevenir a propagação da doença no presente, mas também estabelece uma base sólida para práticas saudáveis e uma comunidade mais consciente no futuro”, pontuou o coordenador do Controle de Endemias, André Matsuzaki.

De acordo com a Secretaria da Saúde, cada passo dado é um avanço na construção de um ambiente mais seguro e protegido contra a dengue. O projeto é uma parceria da prefeitura, através do Departamento de Controle de Endemias da Secretaria da Saúde com a Secretaria da Educação e a UFPR Litoral. A iniciativa ainda conta com o apoio essencial da Guarda Municipal.