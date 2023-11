Inaugurada primeira sala de costura que vai confeccionar uniformes escolares de Pontal

Fotos: Divulgação

A nova sala de costura “Costurando Sonhos” do Projeto Retalhando foi inaugurada no início de novembro, em Praia de Leste, na sede do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) de Pontal do Paraná. Na ocasião, o prefeito Rudão Gimenes também assinou o termo de convênio entre a Prefeitura e o Provopar.

Os equipamentos de costura que equipam a sala foram adquiridos com recursos obtidos junto à Receita Federal com a realização da Feira da Partilha 2023, e também através da parceria com a Prefeitura.

Além do prefeito, participaram da inauguração a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Patrícia Millo Marcomini, a procuradora-geral, Vergínia Mara Pedroso, secretários da administração municipal, além da presidente do Provopar, Simone Rocha e sua equipe de trabalho, empresários do comércio local e voluntários que contribuíram para a montagem do espaço.

A nova oficina de costura servirá para reforçar a estrutura do Projeto Retalhando, mantido pelo Provopar, que acolhe e oferta cursos de economia doméstica para mulheres, incluindo a costura com aproveitamento de retalhos da indústria têxtil.

Uniformes 2024 serão confeccionadas em salas montadas com apoio da Prefeitura

A sala de costura do Provopar será uma das duas montadas com apoio da Prefeitura para a confecção dos uniformes que serão usados pelo alunos da rede pública municipal em 2024.

Cursos realizados já capacitaram mais de 60 costureiras (os) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PR), Secretaria Municipal de Assistência Social e Provopar. Uma segunda sala será montada pela Prefeitura o Centro Praia, que também formou turmas com aulas do Senai-PR.

A vice-prefeita, Patrícia Millo Marcomini, também secretária de Assistência Social, confirma que Pontal está no caminho de produzir seus próprios uniformes. De acordo com o prefeito Rudão Gimenes, a intenção é sempre gerar emprego e renda, fazendo num primeiro momento, o dinheiro circular na economia local.

Além das capacitações, a Prefeitura oferece assistência para formalização dos profissionais de costura, que estão se transformando em microempreendedores individuais (MEI’s) através da Sala do Empreendedor e do Escritório de Compras Públicas. Ao confeccionar os uniformes, eles prestarão serviço ao município, que fornecerá os insumos para que a produção comece em breve.