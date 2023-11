Acampamento no Parque do Pico do Marumbi será reaberto, anuncia Goura

O camping do Parque Estadual Pico do Marumbi deverá ser reativado ainda nesta temporada de verão 2023/2024, informou o governo do Estado ao deputado estadual Goura (PDT).

Goura disse que há mais de um ano, encaminhou um ofício à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável solicitando a reabertura. “Além de ser uma demanda de montanhistas e outras pessoas que frequentam a região, o funcionamento do camping também ajuda a inibir atos de vandalismo e furtos no local. Mas, para isso, era urgente realizar uma série de reformas, garantindo a segurança e o conforto de todos”, disse o deputado em suas redes sociais.

“A boa notícia é que a readequação das estruturas do camping já está encaminhada, e a previsão é de que ele seja reativado ainda este ano”, anunciou, junto com a imagem da correspondência que recebeu do secretário do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge.

“A Diretoria do Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra informou que ‘já foi realizado todo o levantamento dos itens necessários para a reforma. Atualmente, o mesmo encontra- se em fase orçamentária, para readequação de todas as estruturas do camping’”, informou Bernardo Jorge.

“Em complementação, o diretor-presidente do Instituto Água e Terra informou, que ‘estão em andamento os procedimentos necessários para reativação do camping do Parque Estadual Pico Marumbi para a temporada 23/24 com a readequação e manutenção do espaço e contratação de terceirizados para suporte e controle’”, completa.

“Fortalecer o Parque é uma das lutas do nosso mandato. Viva a Serra do Mar, a Mata Atlântica e o montanhismo paranaense!”, conclui o deputado Goura.