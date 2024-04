Projeto de Lei cria Rota de Turismo Coração da Mata Atlântica Caiçara

Passeio de caiaque no Ekoa Park, em Morretes | foto: Albori Ribeiro / Divulgação

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) apresentou nesta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa do Paraná, o Projeto de Lei 256/2024, visando instituir a Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica Caiçara, entre os municípios de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. O deputado estadual Alexandre Curi (PSD), também assinou o projeto de lei, demonstrando apoio à sua implementação.

De acordo com o projeto, a Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica tem como objetivo valorizar a cultura e a economia das comunidades locais situadas nas áreas do bioma remanescente da Mata Atlântica nacional. Além disso, visa promover a divulgação e fortalecer a vocação regional para o turismo sustentável, considerado uma fonte geradora de emprego e renda. Desta forma, busca-se impulsionar negócios locais, como gastronomia, pousadas, hospedagens, transporte e outros serviços turísticos.

Deputado Anibelli Neto | foto: Alep Divulgação

Segundo o deputado Anibelli “a Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica Caiçara fortalece os destinos e experiências com movimentação da economia local, com destaque para os atrativos da Serra do Mar do Litoral, e das nossas baias, reconhecida internacionalmente como ‘útero do Atlântico’, tamanha sua relevância na biodiversidade do Planeta, tudo isso contém uma grande diversidade de fauna, flora, cultura, história e experiências únicas. Na rota proposta será possível percorrer caminhos históricos e conhecer a culinária e os costumes locais”, explicou o parlamentar.

Guaraqueçaba | foto: Renato Soares / Divulgação

Além disso, a rota proposta faz parte do movimento Grande Reserva Mata Atlântica, uma iniciativa que une diversos atores públicos, privados e não governamentais. Este movimento tem como objetivo promover ações de desenvolvimento regional com foco no turismo de natureza, dentro do maior remanescente de floresta atlântica preservada do Brasil, que se estende pelos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Essa área, composta por cerca de três milhões de hectares de ambientes naturais conservados, é considerada um importante patrimônio natural, cultural e histórico.

“A criação da Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica Caiçara reconhece, enaltece e consolida mais um produto turístico de enorme relevância para o Estado do Paraná, contribuindo para sua projeção nacional e internacional como destino de turismo de natureza, destacando o empreendedorismo sustentável e pontos turísticos como o Caminho do Itupava, o Pico do Paraná, o Parque Estadual Pico do Marumbi e a Ilha de Superagui, além de negócios locais”, disse Anibelli Neto.