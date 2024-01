Segundo dia dos grandes shows repete sucesso em Matinhos e Pontal do Paraná

Rick e Renner no Cento de Evento de Pontal do Paraná | foto: Ari Dias / AEN

O segundo dia dos grandes shows do verão no Litoral, neste sábado (13) repetiu o sucesso da sexta. A dupla sertaneja Rick e Renner se apresentou em Pontal do Paraná e o grupo Roupa Nova, em Matinhos.

Depois de levar cerca de 20 mil pessoas no show de sexta-feira em Pontal do Paraná, os veteranos do Roupa Nova atraíram mais 60 mil veranistas e moradores ao palco da Avenida Atlântica neste sábado em Matinhos, de acordo com estimativa da Polícia Militar.

“O Paraná sempre recebe a gente muito bem, com o maior carinho do mundo. E a estrutura aqui está linda, tanto do show de Pontal, quanto em Matinhos”, elogiou o tecladista Ricardo Feghali.

Em Pontal do Paraná, a festa foi comandada pelos sertanejos Rick e Renner. O público de aproximadamente 15 mil pessoas curtiu o show ao som de “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade” e tantos outros sucessos da dupla que embalaram as famílias e os casais no palco do Centro de Eventos Marisol.

A dupla elogiou a estrutura do show, que na opinião dos artistas casa com a boa receptividade que têm a cada apresentação que faz no Paraná. “A gente quer parabenizar o Governo do Paraná que fez esse evento maravilhoso. Tocar numa estrutura dessa todo artista sonha. Que o governo realize mais eventos como esse”, destacou Rick.

“Ficou tudo muito bem reunido nesse show: o povo do Paraná, que a gente ama, que sempre recebe a gente tão bem, e essa estrutura maravilhosa. Para o artista é super bom tocar em um palco grande como esse. Agora esperamos ser convidados mais vezes para o Verão Maior Paraná”, concluiu Renner.

Bastidor do show | foto: Clóvis Santos / SEES

SEGURANÇA E COMODIDADE – Entre o público, tanto do show em Matinhos quanto de Pontal do Paraná, a segurança e a comodidade foram os aspectos mais destacados até aqui das apresentações musicais do Verão Maior Paraná.

O leiturista Bruno de Sá Ribas, 40 anos, morador de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, afirmou que a segurança foi um dos fatores que fez com que levasse a família ao show de Rick e Renner. Fã da dupla, ele disse que já se sentiu seguro na chegada ao Centro de Eventos Marisol em Pontal.

“Tem bastante polícia, vimos a equipe da cavalaria logo na chegada e as crianças até tiraram fotos com os cavalos. Está um clima muito legal, de família mesmo”, ressaltou.

A zeladora Joyce Gonçalves, 34 anos, moradora de Pontal do Paraná, também destacou a segurança nos shows do Verão Maior Paraná. Após assistir ao Roupa Nova sexta-feira, ela voltou neste sábado para assistir ao show de Rick e Renner, uma de suas duplas sertanejas preferidas. “Para nós aqui do Litoral é nota dez ter um show desses, com uma estrutura dessas. Está perfeito. Tem muito banheiro, tem ambulância se precisar. A segurança também está muito boa”, afirmo. Ela foi aos dois shows acompanhada do marido e das duas filhas de 13 e 15 anos.

O motorista Glauco Fiedler, 61 anos, morador de Curitiba e que tem casa em Pontal do Paraná não se lembra de ter visto shows no Litoral com a estrutura atual do Verão Maior Paraná. “Realmente surpreendeu muito, tudo muito bem organizado. É um evento para a família mesmo, porque a gente prioriza a segurança, poder andar com o filho, com o neto, passear. Então está muito bom”, ressaltou.

A estrutura do show do Roupa Nova neste sábado em Matinhos surpreendeu tanto o motorista executivo Djalma de Oliveira Santos, 55 anos, que ele não quer perder nenhum dos próximos eventos do Verão Maior Paraná. “Agora pretendo vir todos os finais de semana para o Litoral. Pelo menos para ver os principais shows, só que todos são bons”, brincou.

Para a professora Sueli Moreira Rocha, 56 anos, moradora de Curitiba, nem a chuva foi empecilho para curtir os hits do Roupa Nova em Matinhos. “Estou muito encantada. Esse ano a organização impressionou demais. Tanto que a chuva nem foi problema. Agora pretendo vir no show do Luan Santana, do Zezé Di Camargo e Luciano e do meu Amado Batista”, afirmou.

Prefeito Rudão Gimenes: movimentando a cidade entre o Ano Novo e o Carnaval | foto: Ari Dias / AEN

ECONOMIA – O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, afirmou que o município já vem sentindo impacto positivo no primeiro fim de semana dos grandes shows do Verão Maior Paraná. Ele diz que as apresentações atraíram turistas à cidade, movimentando a economia.

“Essa é a maior estrutura que já recebemos na nossa cidade, tanto na parte física quanto nas atrações. O Verão Maior Paraná, portanto, está trazendo uma grande oportunidade para a cidade, mostrando o potencial de Pontal para os turistas”, declarou.

A vinda de turistas para o show, aponta o prefeito, vem movimentado a economia local, como bares e restaurantes. “Os ambulantes também recebem muitos recursos com esses shows com a venda de alimentos e bebidas, sem contar o mercado imobiliário, com a locação de casas. Com os shows, estamos conseguindo ter um bom público no período entre o Ano Novo e o Carnaval”, avaliou.

MAIS SHOWS – No próximo fim de semana, será a vez do cantor Luan Santana agitar o público no palco de Matinhos, sexta-feira (19), às 21 horas. No mesmo dia e horário, o É o Tchan quem vai garantir a festa em Pontal do Paraná. Já no sábado (20), a dupla Clayton e Romário se apresenta em Matinhos e a cantora Yasmin Santos em Pontal. A programação completa de shows pode ser conferida no site do Verão Maior Paraná.

No total, serão 27 shows gratuitos de grandes artistas nas duas arenas montadas pelo Governo do Estado, atendendo a todos os públicos. As apresentações em Matinhos e Pontal do Paraná serão aos finais de semana até o fim de fevereiro.

Os shows acontecem todas as sextas e sábados às 21 horas, com um intervalo das apresentações na semana do Carnaval. Em compensação, no dia 21 de janeiro, um domingo, a programação conta com os shows da dupla Jorge e Mateus, em Matinhos, excepcionalmente às 18h, e do cantor Bruno Rosa, em Pontal do Paraná, no mesmo horário.