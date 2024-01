Seti promove Torneio de Xadrez na arena Caiobá

Foto: Clóvis Santos / Secretaria do Esporte

O Torneio de Xadrez do projeto Verão Maior Paraná, que acontece em Matinhos, está com inscrições abertas até sexta-feira (19). O torneio acontece no sábado (20), no stand da Seti na Arena Caiobá, com início às 8h30.

As inscrições tem de ser feitas no stand da Seti (Secretaria estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), que participa do Verão Maior Paraná com diversos projetos culturais, artísticas e de serviço à população.

O torneio de xadrez faz parte do Projeto Com Ciência, que, entre outras ações oferece um espaço para a prática de jogos de tabuleiro, onde os visitantes podem passar o tempo estimulando o raciocínio, longe de telas de dispositivos eletrônicos.

Torneio de Xadrez

Data: 20/01 – sábado

Local: Stand da Seti na Arena do Governo (Caiobá – Matinhos)

Hora: 8h30

Inscrições: 17/01 até 19/01 – as inscrições devem ser feitas presencialmente no stand da Seti na Arena do Governo em Caiobá

Categorias: sub 13, sub 18 e Adulto