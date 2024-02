Pontal do Paraná inicia primeiras casas do Plano Municipal de Habitação

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, assinou, nesta quarta-feira (31), no balneário Pontal do Sul, a ordem de serviço para a construção das primeiras sete casas de um total de 50 moradias populares previstas no Plano Municipal de Habitação.

Também assinaram o documento a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini e a secretária municipal de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, Rosiane Rosa “Nega” Borges. A construção, no terreno que abrigava a antiga Delegacia de Polícia Civil (alameda dos Limoeiros), inicia imediatamente e o prazo de conclusão é de 180 dias.

As unidades em alvenaria terão área de 41,40 m² cada, com dois quartos, banheiro, sala e cozinha conjugadas e lavanderia coberta. A obra também compreende instalações elétrica e hidráulica, piso e pintura completa.

Também participaram da solenidade os secretários municipais Juvanete Pereira (Turismo e Desenvolvimento Sustentável) e Fábio de Oliveira (Obras e Serviços Públicos), os vereadores Ezequiel Tavares, João Carlos do Rosário (Barriga) e Elinete Guimarães Rocha. Vários veículos de comunicação enviaram repórteres e a solenidade teve significativa presença da população.

O Plano Municipal de Habitação foi criado com diretrizes para que os administradores sempre tenham que priorizar futuros investimentos em habitação. A busca é zerar a fila viabilizando parcerias com o governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, e com o governo estadual, por meio do Programa Casa Fácil Paraná.

O investimento atual nas primeiras 50 casas é realizado com recursos próprios do município. O valor total do investimento será de R$ 4.369.570,00. O Lote 1 em Pontal do Sul terá investimento de R$ 650.100,00.

Segundo lote será no balneário Primavera

O prefeito destacou que Pontal do Paraná é uma cidade com déficit de moradia popular e que o Plano Municipal de Habitação visa reduzir essa carência, através do trabalho de regularização fundiária e de habitação feito pela secretaria criada essencialmente para esse fim. “Retomamos hoje esse processo de construção para 50 casas, o primeiro lote com sete delas em Pontal do Sul. E temos outros lotes. Na sequência, será no balneário Primavera”, adiantou Rudão.

Recursos próprios

Há 12 anos sem construção de casas populares, a cidade possui ocupações irregulares e o prefeito defende que estado e município devem investir em políticas habitacionais. “Não podemos incentivar ocupações por omissão do poder público. As pessoas precisam de moradia e temos que encarar esse desafio. É o que faremos e, por isso, garantimos esse investimento com recursos próprios. O ponto máximo será a entrega das chaves”, afirmou.

Cadastro na prefeitura

A secretária Nega Borges, explicou que as construções contemplarão várias regiões da cidade. Além de Pontal do Sul, os balneários Primavera, Praia de Leste e Ipanema.

“Quem ainda não fez cadastro deve procurar a Prefeitura das 8 às 12 e das 13h30 às 17h para, depois de prontas, participar do sorteio das casas. O nosso programa habitacional acompanha os critérios de inclusão da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), prioritariamente mães solo e pessoas de baixa renda, mas há outros critérios”, disse a secretária.