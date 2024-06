Pontal do Paraná participa do Festival das Cataratas e faz divulgação no Paraguai

Estande no 19º FIT Cataratas e divulgação em agências de viagens paraguaias buscaram atrair mais turistas a Pontal do Paraná. Os destinos turísticos como Praia de Leste, Pontal do Sul, passeios de barco e mergulhos na Ilha dos Currais e belezas do Guaraguaçu, entre outros, passam a ser cada vez mais conhecidos no Paraná e no Brasil.

Desde a última semana, mais conhecidos no exterior, já que a cidade passou a integrar os pacotes ofertados por agências de turismo de Ciudad del Este, no Paraguai. De Ciudad del Este até Praia de Leste são 753 km, em torno de 11 horas via terrestre pela BR 277. É a oportunidade mais próxima para ver o sentir o mar com ampla faixa de areia em algumas das praias mais limpas do Sul do Brasil. A proximidade traz custo menor nas viagens e a cidade ainda conta com bons meios de hospedagem e alimentação.

Essas e outras vantagens de se visitar Pontal do Paraná foram ofertadas às agências de turismo paraguaias. A agenda do outro lado da fronteira foi possível graças ao 19º FIT (Festival Internacional das Cataratas), evento com três pavilhões e mais de 1.300 expositores realizado dias 4, 5 e 6 de junho em Foz do Iguaçu.

Um grupo de servidores da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, liderados pela secretária Luciana Goldschmidt Costa, participou do festival mostrando mais uma vez, o que Pontal tem de melhor. Do outro da fronteira, a diretora de Turismo, Nathalia Centurion Franzoi, realizou o trabalho de divulgação junto às agências.

Estande Pontal: Montado nos pavilhões do evento, o espaço de divulgação de Pontal do Paraná teve troca de experiências entre a equipe pontalense e profissionais, agentes, turistas e companhias aéreas informando sobre meios de hospedagem e alimentação, com foco também no público da melhor idade, um dos perfis dos turistas que visitam a cidade.

Entre os atrativos, foram divulgados passeios de barco pela baía e Ilha dos Currais, pesca e natureza no Guaraguaçu, trilhas, ciclorotas e praias atraentes como Leste, Ipanema, Shangri-Lá e Pontal do Sul, tudo mostrado num óculos de realidade virtual que chamou atenção dos visitantes. Tudo para fomentar ainda mais o turismo em Pontal do Paraná.

O FIT é um dos maiores eventos de turismo do Brasil e atrai visitantes de vários países. A abertura teve presenças do ministro do Turismo, Celso Sabino, da ministra do Turismo do Paraguai, Angie Melillo, secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes, além do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Durante o festival foram apresentados projetos para o setor náutico – área de interesse de Pontal do Paraná – e também para implantação do Tax Free, que prevê devolução de impostos aos turistas estrangeiros que compram produtos no Paraná, semelhante ao que ocorre na Europa e em alguns países da América do Sul. Pode ser mais um atrativo aos paraguaios.

O Paraná é o 4º Estado que mais atrai turistas do Exterior, segundo a Embratur. No ano passado foi registrada a entrada de 678,6 mil turistas estrangeiros no Paraná, 31% a mais que em 2022 quando foram 522 mil.