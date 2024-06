Frio traz alívio à dengue em Guaratuba, que registra 171 casos na semana

Água parada é onde o mosquito da dengue se reproduz | foto: Fernando Frazão / agência Brasil

O Litoral teve 384 novos casos de dengue, mais uma queda significativa. Como de costume, praticamente a metade dos casos foi em Guaratuba, que finalmente seguiu a tendência da região.

Foi preciso o inverno se aproximar para a situação da dengue melhorar um pouco Guaratuba, como já vinha acontecendo há cerca de três meses nas demais cidades do Litoral.

De acordo com Sesa, Guaratuba registrou 171 novos casos na semana, na primeira redução expressiva do ano. A cidade já teve 9.548 confirmações de dengue no período epidemiológico iniciado em 30 de julho de 2023 – praticamente todos em 2024. Com isso, tem um dos piores indicadores no Estado: 26.104 casos por 100 mil habitantes.

A segunda cidade com mais casos no Litoral é Paranaguá, que tem população 4 vezes maior que Guaratuba. São 3.397 confirmações, sendo 151 nesta semana.

Antonina teve 1 caso apenas e soma 2.489 registros de dengue. Matinhos teve 46 novos casos e soma 2.057 no período. Morretes teve 9 e chega a 847 no total.

Pontal do Paraná teve 6 confirmações na semana e a 245 no período epidemiológico. Guaraqueçaba não registrou nenhum caso e continua com os 4 confirmados até agora.

Em queda – No Paraná, o boletim semanal da dengue da Sesa registrou 17.768 novos casos da doença e mais 35 mortes no Paraná, uma redução em 40% nos casos e um aumento de 70% nas mortes, em comparação com a semana anterior. O atual período epidemiológico soma agora 414 óbitos e 480.865 diagnósticos confirmados de dengue.