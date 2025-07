A 13ª Festa Nacional da Tainha prossegue até domingo

Fotos: Moyses Zanardo / Secom Paranaguá

Na noite de sábado (12), Paranaguá deu início oficial a um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do litoral paranaense. A Praça de Eventos recebeu milhares de pessoas para o show nacional do Grupo Sambô, que animou o público com releituras de sucessos nacionais e internacionais.

“Estamos resgatando a Festa Nacional da Tainha como um momento especial para Paranaguá. Essa é uma das festas mais importantes do Brasil e estamos retomando com força, valorizando nossa cultura, os pescadores, os comerciantes, os artesãos. É uma festa para a cidade, pensada para as famílias, para as crianças, para quem vive aqui e para quem nos visita”, destacou o prefeito Adriano Ramos durante a abertura oficial.

Adriano Ramos: “Resgatando a Festa Nacional da Tainha”

A vice-prefeita Fabiana Parro celebrou o início da programação. “Tivemos um dia lindo, com clima favorável, e uma programação especial preparada com muito carinho. Além do show nacional, temos a nossa estrela principal: a tainha. Essa festa também é uma forma de homenagear e valorizar o trabalho dos nossos pescadores, que mantêm viva uma tradição tão importante para a nossa história”

Nesta edição, a organização também valorizou os artesãos e feirantes locais, com estrutura reformulada e novos espaços. “Pela primeira vez, os feirantes ficaram ao lado do palco. Isso foi pensado e planejado para atender todos os nossos comerciantes aqui de Paranaguá. O objetivo da gestão sempre foi cuidar do que é nosso, valorizar o que é nosso”, afirmou o prefeito.

A Festa Nacional da Tainha segue até o próximo domingo (20), com entrada gratuita, shows diários, praça de alimentação, feira de artesanato e atrações culturais para toda a família.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / Secom