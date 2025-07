Dois editais destinam R$ 3 milhões para Unidades de Conservação do Litoral

Parque do Boguaçu, em Guaratuba | foto: Edgar Fernandez / Instituto Guaju

O Programa Biodiversidade Litoral do Paraná abriu duas chamadas de manifestação de interesse voltadas aos órgãos gestores das unidades de conservação estaduais e municipais localizadas em sete municípios: Antonina, Guaraqueçaba, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. As propostas podem envolver parcerias com o setor privado.

Os recursos, no total de R$ 3 milhões são do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). Confira as duas chamadas:

Manifestação de Interesse 01/2025

Com recursos de até R$ 2,5 milhões, o edital vai apoiar a elaboração ou revisão de planos de manejo e ações de sinalização para estaduais e municipais. Clique aqui.

Manifestação de Interesse 02/2025

Com até R$ 500 mil disponíveis, o apoio é direcionado à formação e manutenção de conselhos gestores consultivos ou deliberativos das UCs, fortalecendo a gestão participativa e a articulação com comunidades e instituições do território. Clique aqui.

Portal de chamadas

Os editais completos também estão disponíveis no site preprod-chamadas.funbio.org.br. As inscrições serão recebidas até 30 de julho.

Esclarecimentos e informações poderão ser solicitados até às 23h59 do dia 15 de julho de 2025 pelo site do Funbio ou pelo e-mail [email protected]

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná

O programa Biodiversidade Litoral do Paraná foi criado em 2021 para atuar na conservação da biodiversidade e ao fortalecimento das Unidades de Conservação da região.

O programa realiza suas atividades com recursos do Termo de Acordo Judicial (TAJ) firmado em 2012 por Petrobras, Ministérios públicos estadual do Paraná e federal, Estado do Paraná e Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

Esse acordo destinou R$ 110 milhões para a recuperação ambiental e o fortalecimento da conservação no litoral do Estado, como compensação pelo derramamento de óleo na região da Serra do Mar, ocorrido em 2001.

O foco é apoiar projetos, promover ações sustentáveis e fortalecer o diálogo com a sociedade para valorizar esse território único.

A condução do programa é feita por organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior e ICMBio, supervisionados pelo Ministério Público Federal – MPF e pelo Ministério Público do Paraná – MPPR. Os recursos são gerenciados pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).

Saiba mais: https://www.instagram.com/biodiversidade.litoralpr