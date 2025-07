Prefeitura de Paranaguá reforça segurança durante festas, com previsão de mais de 50 mil pessoas

A segurança em Paranaguá está sendo reforçada durante a 13ª Festa Nacional da Tainha, que começou na última sexta-feira (11) e segue até o dia 20 de julho. Além da tradicional festividade, o município já se prepara para dois outros grandes eventos: o aniversário de 377 anos da cidade, que será comemorado de 25 a 29 de julho, e o Paranaguá Motos, encontro de motociclistas previsto entre os dias 1º e 3 de agosto.

Para garantir a tranquilidade da população e dos visitantes, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), intensificou o patrulhamento em toda a cidade. Um efetivo ampliado da Guarda Civil Municipal (GCM) foi mobilizado para atuar de forma estratégica, em parceria com a Polícia Militar e com o apoio da segurança privada contratada para o evento.

O prefeito Adriano Ramos agradeceu o empenho das forças de segurança e destacou a importância da atuação integrada. “Toda festa realizada aqui na cidade precisa de segurança. Contamos com a colaboração da Polícia Militar e da nossa Guarda Civil Municipal, que está empenhada em garantir a tranquilidade de quem vem aproveitar a festa com a família”, afirmou.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Francisco Leudomar Nóbrega dos Santos, este ano foi adotada uma estratégia inédita de integração e reforço operacional. “Esse ano a gente veio diferente, porque estamos com alguns reforços a mais. Temos agentes de segurança em escala extra e um novo posicionamento de gestão. Pela primeira vez, temos um local fixo para acolher os profissionais da GCM e da Polícia Militar, que antes ficavam apenas em viaturas. Agora temos uma barraca montada ao lado do palco, com viaturas de prontidão”, explicou.

Além da base fixa, a estrutura de patrulhamento também conta com três equipes de motociclistas que circulam permanentemente pelo entorno da Praça de Eventos, incluindo o palco Tutóia e a orla do Rio Itiberê. “Esses motociclistas ficam rodando o tempo todo, não ficam parados. E também temos agentes circulando a pé, em duplas ou grupos de quatro”, afirmou o secretário.

Monitoramento em tempo real

Outro destaque do esquema de segurança é o monitoramento em tempo real por meio de câmeras instaladas no local da festa, com conexão direta à central da Semseg. “Temos uma câmera bem no meio da festa, com nossa central em contato direto com os agentes, visualizando qualquer situação. Toda a festa está sendo monitorada. Graças a Deus, nesses dois primeiros dias não tivemos nenhuma eventualidade”, completou Nóbrega.

A expectativa da Prefeitura é que o público ultrapasse 50 mil pessoas durante o período da Festa da Tainha, especialmente diante do clima ameno e da programação cultural e gastronômica. “Nós não temos ainda a estimativa oficial de público, mas aguardamos que supere a dos anos anteriores. Acreditamos muito que vamos passar de 50 mil pessoas com tranquilidade esse ano”, destacou o secretário de Segurança.

Em relação ao Paranaguá Motos, que acontece em agosto, também na Praça de Eventos, a estimativa é de mais de 5 mil motociclistas. Segundo Nóbrega, a segurança para esse evento também já está sendo planejada com base na mesma lógica de reforço e integração das forças.

O secretário aproveitou para fazer um alerta ao público em relação aos bloqueios de vias e cuidados no deslocamento até a área da festa. “Sabemos da dificuldade de acesso por conta de algumas ruas bloqueadas, mas é uma medida de segurança. Pedimos a colaboração de todos e, em caso de necessidade, que entrem em contato direto com a Guarda Municipal”, disse.

O telefone da GCM é (41) 3721-1846. A Semseg reforça que, mesmo não sendo um número 24 horas, os atendimentos são feitos de forma contínua durante os períodos de festa.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio