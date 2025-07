Prefeitura intensifica fiscalização contra irregularidades da Paranaguá Saneamento

Prefeito Adriano Ramos acompanhou pessoalmente o trabalho de fiscalização | fotos: Farpa Gomes

A Prefeitura de Paranaguá realizou, nesta quarta-feira (9), a segunda operação de fiscalização contra os desvios de rede de esgoto pela empresa Paranaguá Saneamento.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Fiscalização de Concessões e Contratos (Semfisc) em parceria com a Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná (Cagepar), ocorreu após denúncias da população e resultou em novas autuações, com previsão de mais três autos de infração, somando-se aos R$ 3,3 milhões em multas aplicadas na primeira operação, há três semanas.

As equipes estiveram em endereços denunciados nos bairros Costeira e Porto dos Padres, onde constataram residências com cobrança de esgoto tratado que despejam resíduos diretamente no rio Emboguaçu.

Segundo o prefeito Adriano Ramos, o objetivo é continuar com as fiscalizações até que ocorra redução real nas tarifas de água e esgoto e que cesse a atuação irregular da empresa.

A Semfisc reforça que a população pode continuar denunciando irregularidades diretamente na sede da secretaria pelo telefone (41) 3721-1740 ou junto à ouvidoria da Cagepar, pelo WhatsApp (41) 99259-4821 e canais digitais.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Kaike Mello