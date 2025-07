Caminhada da Serra da Prata está com inscrições gratuitas abertas

Foto: Prefeitura de Paranaguá / arquivo

Acontece no dia 20 de julho, na área rural de Paranaguá, a 9ª Caminhada na Natureza – Circuito Serra da Prata.

O percurso é de 11Km, passando pelas propriedades rurais localizadas nas colônias Maria Luiza e Quintilha proporcionando uma linda vista da Serra da Prata. Os participantes ainda poderão conferir uma feira com produtos da agricultura familiar.

A concentração será na sede da Associação de Produtores Rurais de Paranaguá (Aprumpar), na Colônia Maria Luiza, ao lado da Capela São Francisco de Assis – Rua Gentil Rainerte, na altura do Km 7 da rodovia PR-508 (Alexandra-Matinhos).

O aquecimento inicia às 8h, com largada às 8h30 e previsão de terminar às 11h30.

Para os participantes, será um servido um café colonial com produtos da agricultura familiar a partir da 6h30 (R$ 25 antecipado e R$ 30 no local). Já o almoço, poderá ser realizado nos restaurantes da região e na Festa da Tainha de Paranaguá. Entre os empreendimentos parceiros: Pousada Nascente das Águas, Restaurante Sabor da Quintilha e Restaurante Chácara Flor da Serra.

Para efetivar a inscrição e obter mais informações, acesse o site ecobooking.com.br. A realização é da Aprumpar, com apoio da Prefeitura Municipal de Paranaguá e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR). As inscrições para a caminhada são gratuitas.

Com informações da Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Andressa Urbick