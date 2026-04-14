A 15 dias da inauguração, obra da Ponte de Guaratuba recebe últimos detalhes

Consórcio que executa a Ponte de Guaratuba iniciou a instalação das juntas de dilatação, um detalhe final importante da estrutura

Junta de dilatação sendo instalada | foto: Consórcio Nova Ponte

Faltando 15 dias para a inauguração oficial da Ponte de Guaratuba, o consórcio que executa a iniciou a instalação das juntas de dilatação ao longo do tabuleiro. Esses dispositivos são fundamentais em estruturas de grande porte porque permitem que o concreto armado acomode as dilatações que ocorrem por causa das variações de temperatura.

Em dias quentes, a estrutura tende a se expandir; em temperaturas mais baixas, ocorre o movimento inverso, de contração. Sem esse tipo de solução, poderiam surgir fissuras ou deformações nas pistas.

As juntas funcionam justamente como pontos de acomodação desses movimentos, absorvendo as variações e garantindo a integridade da obra ao longo do tempo. Além disso, têm impacto direto na experiência do usuário, já que permitem que os veículos atravessem a ponte de forma suave, sem desníveis ou impactos, contribuindo para o conforto e a segurança de quem trafega.

Na Ponte de Guaratuba, estão sendo instaladas juntas tanto nos trechos pré-moldados quanto nos pontos de ligação com o trecho estaiado, que é o vão central sustentado por cabos. Nessas extremidades, são utilizadas juntas especiais, importadas, projetadas para suportar maiores esforços e amplitudes de movimentação. A previsão é de que uma das pistas seja concluída até o fim desta semana, com a outra finalizada na sequência.

Confira novas imagens das obras:

Vídeo: AEN / Secom

Também já está programado para os próximos dias os serviços de acabamento, sinalização e segurança viária. As equipes vão atuar na implantação das defensas metálicas, placas de sinalização e execução da pintura das faixas, que compõem a sinalização horizontal e vertical da rodovia. Também serão instalados dispositivos como atenuadores e absorvedores de impacto, que aumentam a segurança dos usuários em caso de colisão reduzindo a força do impacto e mitigando os danos mais perigosos para os ocupantes dos veículos.

Para garantir que tudo ocorra dentro do cronograma para o lançamento, cerca de 500 trabalhadores atuam de forma contínua em diferentes frentes.

ÚLTIMOS DETALHES – Na semana passada, foi concluída a aplicação da última camada de asfalto sobre o tabuleiro da ponte, deixando toda a estrutura sobre a baía já pavimentada. Paralelamente, avançam os sistemas de iluminação, incluindo a iluminação cênica dos estais, que deve valorizar a ponte durante a noite.

Nos acessos, seguem obras de pavimentação, calçadas e drenagem, com implantação de galerias e bueiros para garantir o escoamento da água da chuva. Também estão em andamento intervenções como cercas direcionadoras de fauna e novas ligações viárias, melhorando o fluxo no entorno.

Com mais de 1,2 quilômetro de extensão sobre a baía e cerca de três quilômetros no total, a Ponte de Guaratuba terá quatro faixas de tráfego, ciclovia e áreas para pedestres.