A três dias da inauguração, obra da Ponte de Guaratuba se concentra nos acessos e na iluminação

Inauguração está marcada para esta quarta-feira (29), dia do aniversário de Guaratuba

Imagem da câmera ao vivo da obra

A três dias da inauguração da Ponte de Guaratuba, marcada para quarta-feira, 29 de abril, o trabalho segue em ritmo intenso para a sonhada entrega.

Para que a inauguração seja um completo sucesso, as equipes do consórcio construtor trabalham com foco especial na qualificação dos acessos de ambos os lados e na instalação da sinalização necessária e da iluminação.

No acesso sul, próximo ao Centro de Guaratuba, além da instalação de um painel de contagem de ciclistas que vão atravessar a ponte, segue a aplicação de grama na rotatória, além da pintura da sinalização horizontal e instalação de placas de sinalização, esses dois últimos também na própria ponte. O último trecho de guarda-rodas (separando a pista de rolamento do passeio), também segue em andamento.

As equipes estão produzindo a massa asfáltica que será aplicada em Caieiras. Serviços de acabamento em meio-fio e caixa de drenagem também estão nos estágios finais.

Confira a obra em tempo real pelas câmeras 24 horas

Do lado norte, próximo ao limite com Matinhos, estão sendo aplicadas camadas finais de asfalto no acesso mais próximo do município e preparada a pavimentação em terra armada. Também está sendo concluída a rampa de ligação da ponte com a rodovia.

Os esforços se concentram, ainda, na instalação do sistema de iluminação nos mastros, o que vai garantir visibilidade e segurança durante a noite, além de valorizar o aspecto arquitetônico da estrutura. Seguem, ainda, os serviços de limpeza da pista, organização do canteiro de obras e ajustes finais.

Foto: Jonathan Campos/AEN

PONTE – A nova ligação fixa sobre a Baía de Guaratuba representa um investimento de mais de R$ 400 milhões do Governo do Estado e é considerada uma das maiores obras de infraestrutura em andamento no Paraná. Com 1.240 metros de extensão, a estrutura conta com quatro faixas de tráfego, além de ciclovia e áreas destinadas a pedestres. Projetada para substituir a travessia por ferry-boat, a estrutura vai reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios para cerca de dois minutos.