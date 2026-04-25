Inauguração da Ponte de Guaratuba: como vai ser o evento e os melhores lugares para assistir

Show de drones e fogos marca a entrega da ponte para a população. A transmissão oficial acontecerá na TV Paraná Turismo e nas redes sociais do Governo do Paraná

Foto: AEN

A inauguração da Ponte de Guaratuba será no dia 29 de abril com uma grande festa voltada para a população do Litoral. O evento vai contar com dois momentos: uma cerimônia com autoridades e responsáveis pela construção, a partir das 16h, e um show de luzes, drone e fogos de artifício para o público já mais perto do anoitecer, depois das 19h. A transmissão oficial acontecerá na TV Paraná Turismo e nas redes sociais do Governo do Paraná.

A cerimônia oficial de inauguração vai ocorrer na cabeceira da ponte do lado de Guaratuba. Autoridades e convidados vão participar do ato que marca o fim das obras e a entrega oficial, inclusive com a revelação do monumento que marca a obra.

Logo após a cerimônia, o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o vice-governador Darci Piana vão hastear a bandeira do Paraná perto da parte estaiada e em seguida haverá um grande show de drones, fogos de artifício e luzes.

Na sequência, a população poderá acessar a ponte pela primeira vez na história. A “tomada da ponte” pelos guaratubanos e matinhenses marca a conquista definitiva dos paranaenses com o novo investimento. Esse momento vai acontecer apenas após o show por questões de segurança.

A população poderá continuar circulando pela estrutura até as 22h, quando ela será fechada para desmobilização da estrutura. As forças de segurança vão orientar a movimentação.

A população das duas cidades está convidada para assistir ao show em Caieiras e na Prainha, que vão ser os melhores locais para visualização completa da apresentação.

O ferry boat vai funcionar durante todo o dia 29 de abril e estará à disposição da população também no dia 30 de abril, mesmo após a liberação do tráfego de veículos. As forças de segurança, agentes das prefeituras e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vão orientar o trânsito e os fluxos necessários nos dois dias.

A liberação para os veículos vai acontecer no dia 30 de abril, logo no começo da manhã, marcando o início definitivo da ligação que foi aguardada por décadas pela população do Paraná. Ao longo dos finais de semana de maio também vão ocorrer outros eventos festivos envolvendo a Ponte de Guaratuba.

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